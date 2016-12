Grandvalira preveu 135 quilòmetres de pistes obertes per al cap de setmana

Grandvalira es prepara ja per a l’etapa nadalenca, una de les més importants de la temporada pel que fa a l’afluència d’usuaris. En total, el domini presenta 135 quilòmetres de pistes obertes, més del 60% de la seva superfície total, i manté tots els seus sectors oberts i connectats de cara a aquest cap de setmana. Per la seva banda, els serveis d’escola d’esquí i snowboard, restauració i activitats d’aventura segueixen operatius , tal com destaquen des de l'estació.

Grandvalira afronta el proper cap de setmana amb un total de 135 quilòmetres esquiables, més del 60% de la superfície total. Actualment, el gruix de neu es manté entre els 20 i els 50 centímetres a bona part del domini i els diferents models meteorològics consultats per Grandvalira preveuen precipitacions en forma de neu amb l’arribada d’una pertorbació al Principat divendres.

Així mateix, els equips d’explotació del domini segueixen treballant amb l’objectiu d’assegurar "les millors condicions de les pistes seguint els estàndards de qualitat i seguretat de Grandvalira". Les baixes temperatures dels últims dies permeten la producció de neu i reforcen l’estat òptim de la superfície esquiable, segons destaquen des del domini.