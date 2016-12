Grandvallet diu que "queden molts murs per enderrocar" per a la igualtat de les persones amb discapacitat

La presidenta de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Agustina Grandvallet, ha manifestat que malgrat els avenços fets encara queden "molts murs per enderrocar" en una societat que "encara cataloga les persones amb capacitat diversa com a persones totalment impossibilitades o només capacitades per fer determinades tasques o feines". Ho ha posat en relleu en el marc de l'acte que la FAAD ha celebrat aquest dijous per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat al Consell General, i en el qual, també, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat que cal "potenciar la formació, l'ocupabilitat, la participació en la vida cívica i l'autonomia" de les persones amb capacitats diverses.

La Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) ha celebrat aquest dijous un acte en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat al Consell General i que ha consistit en una taula rodona en què Anna Tohà, Neus Banús i Montserrat Llampayas, mares de persones amb discapacitat, han explicat la seva experiència. Durant el seu discurs, la presidenta de la FAAD, Agustina Grandvallet, ha posat en relleu que malgrat tota la feina legislativa que s'està duent a terme encara queden "molts murs per enderrocar" en una societat que "encara cataloga les persones amb capacitat diversa com a persones totalment impossibilitades o només capacitades per fer determinades tasques o feines". L'acte ha estat inaugurat pel síndic general, Vicenç Mateu, i també hi ha intervingut el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha manifestat que cal "potenciar la formació, l'ocupabilitat, la participació en la vida cívica i l'autonomia" de les persones amb capacitat diversa.

Grandvallet ha manifestat que, si cal, s'ha d'aplicar la discriminació positiva per garantir els drets de les persones amb discapacitat ja que "un sistema socialment just és aquell que permet que totes les persones tinguin les mateixes possibilitats d'accedir al benestar social". I ha afegit que és "el Govern qui ha de garantir la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la societat". La presidenta de la FAAD ha manifestat que "Andorra i el seu Govern avancen en compromisos i accions per possibilitar i garantir la igualtat de les persones amb capacitats diverses". De fet, ha posat en relleu que s'està "en plena voràgine, de textos legislatius" per harmonitzar "tota la legislació del país d'acord amb la Convenció de drets de les persones amb discapacitat". Grandvallet, però, creu que cal continuar "la lluita" per empoderar les persones amb capacitats diverses per dotar-les, ha dit, "de les eines necessàries" perquè aquestes persones puguin gaudir "dels mateixos drets i llibertats" i no hagin de "recórrer a crear una llei per poder escollir" què fer amb la seva vida.

Espot ha posat en relleu la feina que s'està fent des del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior per millorar la situació de les persones amb capacitats diverses però ha remarcat que sense "una societat civil activa i associacions implicades" aquesta feina seria "impossible". També ha conclòs que cal que sigui la societat la que s'adapti a les necessitats d'aquest col·lectiu i construir una societat "inclusiva".