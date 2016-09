Guardó per a les empreses que han destacat en l’àmbit turístic

L’Skal Club Internacional d’Andorra (associació de professionals del turisme d’Andorra) va celebrar ahir, Dia mundial del turisme, la tradicional gala en què es van guardonar els professionals que, al llarg d’aquest any, han destacat per la seva contribució a la promoció del turisme al país. Pel que fa a la categoria empresa estrangera, ha estat escollida per votació dels mateixos socis de l’Skal Itravex, operador turístic molt vinculat a Andorra i que ha contribuït en aquests darrers anys a vendre el nom d’Andorra com a destinació turística arreu del món, i especialment a Rússia.

En la categoria de persona estrangera el guardonat ha estat Martí Rafel, que fins fa poc ocupava el càrrec de director general de Vallnord i que des de fa uns mesos treballa a Espanya com a director general de Nozar Hotels i Resort. L’Skal ha volgut reconèixer d’aquesta manera la tasca que va fer per Andorra i, en especial, per la neu i la mountain bike com a grans atractius turístics de referència del país.

En la categoria d’empresa del país el guardonat ha estat Vivand, amb la qual cosa s’ha volgut reconèixer la gran tasca que tant el Comú d’Escaldes Engordany com l’Associació de Veïns i Comerciants de Carlemany i Travesseres han fet els darrers anys per tirar endavant aquesta zona exclusiva per a vianants. El guardó en la categoria de persona del país ha estat per a Albert Coma, president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), per la seva contribució a fer arribar a Andorra les Copes del Món i d’Europa d’esquí d’aquests darrers anys.

La gala va tenir lloc en un cèntric hotel de la capital i hi van ser presents empresaris del país i de fora relacionats amb el turisme a Andorra i també hi van prendre part diverses autoritats, encapçalades pel ministre de Turisme, Francesc Camp.