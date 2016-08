Homenatge als esportistes durant la festa major

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Isidor Alberich, van presidir a la sala de La Immaculada l’acte de reconeixement públic a una trentena d’esportistes, equips i clubs urgellencs que han assolit resultats rellevants al llarg de la temporada 2015-2016. En l’acte, que va tenir lloc diumenge al vespre, en plena festa major, una trentena d’esportistes de diferents disciplines, com l’esquí nòrdic, el bàsquet, l’esquí de muntanya, el kickboxing, l’hoquei patins i el futbol sala, van rebre un obsequi exclusiu del consistori.

La festa major de la Seu d’Urgell, que es va iniciar dissabte passat, acaba avui. La jornada començarà amb jocs i tallers per als infants al passeig Joan Brudieu i després, al migdia, hi haurà cercavila i vermut per les terrasses amb la Rolling Band. A la tarda seran de nou els menors els que podran gaudir amb el Correaigua i la Festa de l’escuma, i s’ha previst també un concert amb La Principal de la Bisbal. A dos quarts de dotze, a la plaça Catalunya tindrà lloc el ball de fi de festa amb aquesta mateixa orquestra.