Illa Carlemany acull el dissabte una mostra de cultura i tradicions d'Andorra

El centre comercial illa Carlemany reuneix el dissabte 8 d’octubre una mostra d’activitats d’Andorra d’arrel tradicional i cultural, amb el suport dels set comuns. El mateix dia, els visitants podran gaudir dels balls de diversos esbarts del país, veure com rodolen els gegants, conèixer de primera mà una nova edició de la cita gastronòmica La Massana Fogons (amb sorteig d’un menú per a dues persones), aprendre al taller 'Lettering' (de l’escola d’art La Capsa) i fer-se una foto d’allò més teatral. Totes les activitats es desenvoluparan al centre comercial des de les 10 del matí fins a les 21 hores.

A les 10 del matí ja hi haurà la plantada i exposició dels gegants d’Andorra la Vella, Ermessenda i Carlemany, a càrrec de la Colla Gresca Gegantera, que faran el seu ball de gegants a les 13 hores. A partir de les 11 hores tindrà lloc a la planta 0 el taller de 'Lettering' o com dibuixar amb les lletres, una activitat oberta a grans i a petits, a partir de 5 anys. A la tarda, serà el torn de diferents esbarts del país, com l’Esbart Valls del Nord, d’Ordino i la Massana (17.30 hores), i l’Esbart Sant Romà d’Encamp (18.15 hores). I a les 19 hores, a la planta baixa, és el torn de la plantada i el ball de gegants i gegantins a càrrec de la Colla Gegantera de Sant Julià de Lòria. L’última actuació serà a les 20 hores, amb danses i llegendes de l’Andorra medieval: ‘El serrat de l’Esmeligat’ i ‘Les tres ninetes d’Ordino’, a càrrec de l’Esbart Laurèdia.

Un cap de setmana amb molta activitat al centre comercial, ja que l’Escola de Cinema illa Carlemany comença a fer els seus primers passos. Alumnes del col·legi Sagrada Família prepararan i gravaran durant tot el cap de setmana un curtmetratge sobre el funcionament de les escales mecàniques dels centres comercials, que en més d’una ocasió provoquen més d’un ensurt. Serà un vídeo educatiu que s’emetrà prèviament a totes les pel·lícules infantils que s’estrenaran als Cinemes illa Carlemany. Es pretén que sigui una iniciativa que es vagi portant a terme durant la resta de l’any amb altres centres educatius.

L’Escola de Cinema d’illa Carlemany es va donar a conèixer dimecres en el marc de la presentació de l’Andorra Kids' Film Festival. Justament, el certamen crearà de cara a l’any vinent una nova secció on es premiaran els millors curtmetratges fets pels nens i joves d’Andorra durant l’any.