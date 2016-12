Impulsen una travessa per Andorra que barreja esport, cultura i noves tecnologies

Per afrontar l'obesitat infantil, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) planteja un conjunt de recomanacions, entre les quals hi ha la promoció de programes d'activitat física i la reducció de comportaments sedentaris entre nens i adolescents. Sobre aquesta "proposta d'hàbit saludable" pivota la iniciativa que ha presentat aquest divendres el ministre de Salut, Carles Àlvarez, que consisteix en una travessa pel Principat al llarg de 30 quilòmetres, tants com Drets Humans hi ha tipificats, d'aquí que el recorregut es coneixerà com el Camí Saludable dels Drets Humans.

Segons les darreres dades disponibles, Andorra situa la prevalença de sobrepès entre infants d'11 i 12 anys, en un 16%, una xifra que l'Administració pretén reduir amb la implementació d'iniciatives que promoguin els hàbits saludables, com el camí que, segons ha avançat el ministre, es podrà recórrer a peu o en bicicleta a partir de la propera primavera. El recorregut s'iniciarà a Coll de Jou de Sant Julià i acabarà al port de Siguer, a la vall de Sorteny, ambdós indrets estan "àmpliament documentats" com a punts d'entrada i sortida de refugiats de guerra, ha dit el ministre. La travessa passarà per Sant Julià, la Margineda, pel camí del Rec fins a Escaldes, la Massana, per una zona urbana fins a Ordino i recorrerà la Ruta del Ferro fins a Sorteny.

"Volem fer aquest camí atractiu, sobretot per a la gent jove, i per això implementarem fites a cada quilòmetre que, a través d'una aplicació per a dispositius mòbils, plantejaran reptes i al·lusions als Drets Humans a tots els usuaris que el vulguin fer servir", ha explicat Àlvarez. Des del Ministeri també han volgut donar contingut a un fet històric ocorregut a Andorra el segle passat: l'acollida de refugiats, del sud els que fugien de la Guerra Civil espanyola, i del nord els que ho feien de la Segona Guerra Mundial. Des de l'aplicació per a mòbils també es recordaran alguns episodis relacionats amb aquests esdeveniments.

La aplicació geolocalitzarà els usuaris i els proposarà "reptes culturals i mediambientals". També es reconeixerà les persones que completin els 30 quilòmetres. Govern i Comuns s'implicaran en aquest projecte, que barreja esport, cultura i noves tecnologies, i que serà presentat a la Conferència d'Alt Nivell de la Regió Europea de l'OMS, que se celebrarà a París els propers 7 i 8 de desembre. "L'OMS ha vist que el camí compleix tots els requisits que demanen i ens ha convidat per presentar-lo", ha explicat Àlvarez.

Des del Ministeri plantegen un segon Camí Saludable dels Drets Humans, que també ha estat documentat com a ruta d'entrada de refugiats, que aniria des de la Rabassa fins a la vall d'Incles, passant per Canillo i Encamp.