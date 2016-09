Inici de les obres d’un nou tram de vorera del cinyell verd

La Seu d’Urgell ha començat recentment les obres de construcció d’un tram de vorera al costat dret del cinyell verd amb l’objectiu que els vianants hi puguin passejar amb seguretat. Amb aquesta obra es donarà continuïtat a la vorera que ja hi ha davant la pista d’exàmens de conduir, en un indret on la calçada té una intensa circulació de vehicles. Actualment, el cinyell verd disposa de dues voreres al tram inicial (parc de bombers), que queden interrompudes, i hi torna a haver vorera al costat esquerre, a l’altura on el camí és paral·lel al riu Segre. El cinyell verd és una via que voreja la Seu i que és molt transitada per vianants, tant caminant com corrent. El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Jesús Fierro, explica que amb les obres “es dóna resposta a una de les cinc propostes més votades pels ciutadans en el procés dels pressupostos participatius del 2015”.