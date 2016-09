Iniciades les obres de la plaça Joan Sansa de la Seu d’Urgell

La setmana passada van començar les obres de reurbanització de la plaça Joan Sansa de la Seu d’Urgell, que donaran un nou espai de centralitat a la ciutat. L’alcalde, Albert Batalla, manifestava davant l’inici d’aquesta obra que “ens sentim contents i satisfets perquè és un dels objectius previstos per a aquesta legislatura. Era una necessitat de la ciutat urbanitzar aquest espai –pendent des que es van construir els edificis del voltant– afrontant d’una vegada per totes, malgrat que els costos són elevats, la reurbanització de la plaça”.

Aquesta obra es realitza a través de dues modalitats d’execució: una d’externa, mitjançant el procés de contractació, que ascendeix a un import de 380.748 euros, i una altra per mitjà de les brigades municipals, per un import de 385.182,20 euros. “La plaça –remarca Batalla– esdevindrà un dels espais de centralitat més grans de la ciutat, especialment de l’eixample, amb l’objectiu que s’ompli de vida amb comerços i que els ciutadans facin servir els equipaments que s’hi instal·laran, com el parc de jocs infantils o l’espai d’esport i esbarjo. Aquesta obra té la voluntat que la ciutat vagi quedant endreçada tancant una ferida oberta que teníem al mig de l’eixample.”

L’Ajuntament anirà fent un seguiment periòdic de les obres, no només des dels serveis tècnics municipals sinó també amb els representants dels veïns de la plaça per explicar-los com evolucionen i perquè puguin constatar com es van fent realitat els quatre quadrants d’aquest nou espai de la ciutat. El projecte ha estat dissenyat pels serveis tècnics municipals (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer i jardiners), i la regidoria d’Urbanisme ha fet una feina “molt important” d’interlocució amb els representants dels veïns amb l’objectiu de tenir el seu aval. Alhora també s’ha mantingut un diàleg obert amb tots els grups municipals perquè fos un projecte amb el màxim consens possible.