Inpub vol conèixer a fons la proposta per al Pas

El president d’Iniciativa Publicitària (Inpub), Jean-Jacques Carrié, va afirmar ahir que demanarà una reunió amb el ministre de Turisme i Comerç, el Comú d’Encamp, Saetde i els comerciants per conèixer exactament quina és la proposta que recull el Pla estratègic de turisme de compres per al Pas de la Casa. “Cal que ens expliquin què volen fer, com ho volen fer, analitzar el projecte i mirar si és bo o no”, va remarcar Carrié. L’empresari va demanar prudència abans de pronunciar-se sobre la idea de convertir el nucli encampadà en l’outlet d’Andorra i va destacar que el que és clar és que cal una reforma al Pas de la Casa i potser aquesta és la solució. En aquest sentit va acceptar que és complicat convertir el Pas de la Casa en una destinació de gamma alta, com podria ser Soldeu, i per això no veu amb mals ulls avançar cap a un outlet de gamma alta. Sobre aquesta darrera opció va subratllar que hi ha experiències que demostren que aquest tipus de destins atrauen un alt volum de visitants.