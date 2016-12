Intervenen l’euro de la loteria de l’associació Nadia Nerea

Els mossos d’esquadra han intervingut l’euro del donatiu de la loteria de Nadal de l’associació Nadia Nerea contra la tricotiodistròfia per ordre del magistrat del jutjat número 1 de la Seu d’Urgell. Les participacions són de cinc euros, dels quals se’n destinava un a la fundació que tenien els pares de la menor, que estan acusats d’un delicte d’estafa per recaptar fons per a la malaltia de la nena i no destinar els diners a la cura.

D’altra banda, el jutge ha adoptat mesures per protegir i preservar la intimitat de Nadia Nerea en tot l’afer i ha alertat que s’imposarà multes o fins i tot es prendran mesures penals sobre l’advocat dels pares i els funcionaris que intervinguin en la investigació o instrucció i en revelin dades.

Els mossos d’esquadra han volgut deixar clar, pel que fa a la intervenció de l’euro del donatiu, que no afecta en cas que la participació resulti premiada en el sorteig de dijous,

22 de desembre, ja que la persona que n’hagi comprat ha jugat uns diners que són els que es destinen a la loteria. La Fundació Nadia Nerea contra la tricotiodistròfia havia fet loteria de Nadal, que es venia a l’administració d’Oliana amb el número 73988.

Pel que fa a les mesures de protecció de la menor, el jutge de la Seu d’Urgell les ha pres després que també l’hi hagi demanat la fiscalia recordant que la nena és una víctima després d’aparèixer un pòster a casa seva on hi diu “No et moriràs”. Concretament, el magistrat adverteix en l’auto del “deure de secret” sobre les informacions que puguin revelar l’advocat dels pares, Fernando Blanco i Marga Garau.

El magistrat considera que Nadia hauria arribat a la condició de víctima tant pel fet que no hauria rebut els tractaments que la seva malaltia requereix com per la seva constant exposició pública als mitjans de comunicació per al lucre dels investigats.