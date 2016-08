Jagland destaca l'aportació d'Andorra en matèria d'educació

El secretari general del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland, ha destacat l'aportació d'Andorra en matèria d'educació en el marc del Consell d'Europa i ha fet èmfasi en el fet que això demostra que "no cal ser un gran estat per ser important". Així, ha posat en relleu la feina que es va fer quan el Principat va ostentar la presidència del consell de ministres del Consell d'Europa i com les eines que es van impulsar en matèria d'educació han tingut continuïtat. Ho ha posat en relleu a la seva intervenció a la 33a edició de la Universitat d'Estiu, on també ha parlat sobre educació el director del Global Education Monitoring Report de la Unesco, Aaron Benavot.

El secretari general del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland, ha posat en relleu l'aportació d'Andorra en el marc de l'organisme pel que fa a l'educació. Així ha posat en relleu que "Andorra és un bon exemple que no cal ser un país gran per ser important" ja que el que és essencial, ha remarcat és "tenir saviesa". D'aquesta manera, ha posat en relleu que els estats membres del Consell d'Europa s'han "beneficiat molt gràcies a les bones pràctiques d'Andorra" i ha recordat que quan el Principat va ostentar la presidència del consell de ministres del Consell d'Europa, el 2012, es va donar un impuls al desenvolupament de millores en les eines d'educació i que aquelles idees que es van proposar han anat tenint continuïtat per posar-les a l'abast de la resta de països i que, per tant, els diferents governs les posin en pràctica per aconseguir com ensenyar "les persones joves a ser bons ciutadans i crear una Europa moderna respectant els drets humans i entendre què volen dir aquests conceptes".

En la seva intervenció a la 33a edició de la Universitat d'Estiu d'Andorra, Jagland ha abordat la qüestió del paper dels drets humans en la salvaguarda de la seguretat a Europa ja que ha manifestat que "si no hi ha un estat de dret no hi pot haver mitjans de comunicació o parlaments independents" i, per tant, això pot portar a "corrupció, inestabilitat" o conflictes i ha posat com a exemple el que està passant a Ucraïna. L'educació, ha dit, és molt important per "assegurar" els drets humans i l'estat de dret i, per tant "per a la pau i l'estabilitat", ha remarcat, insistint que des del Consell d'Europa es té un concepte "molt clar" de com ensenyar aquests conceptes sobre la ciutadania.

L'escola, ha manifestat el secretari general del Consell d'Europa, ha de donar les eines per poder combatre la radicalització o els sistemes autoritaris i "fer entendre els valors comuns que tenim a Europa" i, per tant, el sistema escolar ha de fer passar aquest missatge.

Per poder implementar aquestes eines, ha conclòs, des del Consell d'Europa el que s'ha de fer és ajudar els països, els governs. "Podem ser útils quan ajudem els governs", ha dit.

També sobre educació ha parlat l'altre ponent que ha intervingut aquest dimarts a la Universitat d'Estiu, l'expert en sociologia comparativa i director del Global Education Monitoring Report de la Unesco, Aaron Benavot. Ha manifestat que aquest organisme duu a terme un informe anual per al progrés de l'educació i que el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, serà el primer titular d'aquesta cartera en rebre'l, un gest i unes propostes que, ha manifestat, espera que "valori". Benavot ha remarcat que l'agenda 2030 aborda la qüestió de l'educació, amb uns objectius "universals, per a tots els països" i que marca d'una manera "holística" ja que vol abordar un desenvolupament sostenible tocant facetes socials com poden ser "la reducció de la pobresa o la millora de la sanitat". Els informes que hauran de fer des de l'organisme del qual ell és director hauran d'examinar com l'educació "contribueix als objectius" marcats en aquesta agenda i com aquesta "impacta" en diferents aspectes de l'educació. A través d'aquests documents, ha dit, espera que els governs que s'han compromès amb el desenvolupament sostenible tinguin "informació" per poder posar en pràctica els diferents objectius a través de l'educació.