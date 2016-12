Jover considera que el documental 'L’allau d’Arinsal' servirà per educar sobre els riscos d'un país de muntanya

Ràdio i Televisió d’Andorra i el Centre de la Neu i la Muntanya han estrenat aquest dijous al vespre el documental 'L’allau d’Arinsal' a illa Carlemany, un reportatge que trasllada l'espectador vint anys enrere per conèixer l'impacte de l'allau de les Fonts. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, considera que el documental té la doble voluntat de recordar i educar sobre els riscos de la muntanya.

En primer lloc, el ministre ha assenyalat la vocació per rememorar els fets succeïts el 1996, quan més d'un milió de metres cúbics de neu van baixar a 350 quilòmetres per hora. Un fet que, ha dit el ministre, "hagués pogut ser molt tràgic i és important recordar". D'altra banda, Jover ha assenyalat que "aquest documental ens ha d’ajudar a recordar on estem, que és una zona de muntanya", on "el risc zero no existeix". Per això, ha considerat que és important fer difusió a la ciutadania que "la neu és un dels nostres màxims aliats, però que al mateix temps té uns riscos". Un producte de molt alta qualitat.