Jover diu que els problemes amb el transport escolar són “els habituals”

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va sortir ahir al pas de les crítiques pel funcionament del transport escolar després de la reorganització portada a terme per l’executiu, que ha comportat la creació de trajectes massa llargs en alguns casos, segons es va indicar des de la junta directiva de l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (Apaea).

Jover, que va lamentar que des dels mitjans de comunicació “s’ha magnificat molt una situació, diria que de manera interessada per desgastar el Govern”, va assegurar que “no hi ha hagut problemes més enllà dels habituals” de cada inici de curs.

En aquest sentit, el titular d’Educació i Ensenyament Superior, que va assegurar que en la reunió que va mantenir divendres passat amb representants de l’Apaea “no va caldre arribar a cap acord perquè no hi havia cap desacord”, va explicar que el ministeri va rebre prop de 300 sol·licituds de transport escolar fora del termini fixat i, malgrat que s’haurien pogut refusar per aquest fet, es va decidir donar el servei. Això, segons Jover, “va dificultar la reestructuració d’algunes línies”.

Així mateix, el ministre, que va assegurar també que el departament va més enllà del que fixa el reglament i es dóna servei a nuclis amb menys de cinc alumnes, va defensar la política portada a terme pel ministeri amb l’objectiu d’optimitzar recursos i poder estalviar, com s’ha aconseguit, 500.000 euros en el transport escolar i a la vegada “mantenir la qualitat del servei”.

Per la seva banda, la presidenta de l’Apaea, Elena Leach, va destacar la bona entesa que hi va haver en la reunió mantinguda amb el ministeri divendres i la voluntat del Govern de solucionar les incidències que sorgeixin. Segons els va informar l’executiu, hi ha hagut menys queixes que l’any passat i la solució de cada cas ha estat ràpida. A diferència d’altres membres de la junta, Leach va atribuir els desajustos que s’han produït als típics problemes que sorgeixen durant l’arrencada del curs i va indicar que “no ens podem queixar”, sobretot quan es tracta d’un “servei subvencionat al 80%”. Amb tot va exposar que es mantindran alerta. En relació a la seguretat dels vehicles, el ministeri els va informar que aquest any hi haurà un inspector que es farà passar per usuari i va demanar als pares que informin de qualsevol deficiència.