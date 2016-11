La 2a edició del Campionat Andorrà de Cub de Rubik espera arribar als 75 participants

Aquest dissabte al matí s'ha celebrat a l'FNAC un taller de Cub de Rubik, perquè petits i grans s'introduïssin en aquest món i aprofitessin per demanar dubtes al volant del Cub de Rubik i la competició que es disputarà el pròxim 26 de novembre. Precisament, un dels organitzadors del campionat, Marcos Ameijeiras, ha comentat que enguany "la participació estava limitada a 60 persones, però creiem que ho superarem amb escreix i arribarem a les 75"

Aquesta serà la segona edició del campionat d'andorrà d'aquest joc, atès que l'any 2014 ja es va disputar la primera i aquest any s'ha reprès el projecte, "la intenció és que això és convertir el campionat en anual perquè tothom en pugui gaudir", ha destacat Ameijeiras. L'FNAC ha acollit aquest dissabte al matí un primer tast de la 2a edició del Campionat de Cub de Rubik d'Andorra, per això, el Club de Rubik de Catalunya ha organitzat un taller sobre el trencaclosques mecànic, on petits i grans han descobert com es realitza aquest joc. A més, tal com ha assegurat un dels organitzadors del campionat i el taller, Marcos Ameijeiras, "el que pretenem és que la gent s'acosti per ensenyar com es fa el cub i que s'animin a participar en el campionat, de fet, ja hi ha agut moltes persones que ens han fet preguntes sobre la competició".

Precisament, Ameijeiras ha posat en relleu que per aquesta segona edició s'espera superar les xifres de participació previstes, ja que, "la participació estava limitada a 60 persones, però creiem que ho superarem amb escreix i arribarem a les 75". Les inscripcions que encara romanen obertes es tancaran el pròxim 24 de novembre, dos dies abans de la competició.

El campionat es disputarà el pròxim 26 de novembre a Pyrénées i l'FNAC.