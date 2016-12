La batlle cita a declarar 23 extreballadors de BPA per un delicte d'aixecament de béns i blanqueig

Fins a 23 exdirectius i exgestors de Banca Privada d'Andorra han estat citats a declarar entre els dies 22 de desembre i 11 de gener, per estar relacionats amb un delicte d'aixecament de béns i de blanqueig. Entre ells hi ha l'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, i l'exdirectiu Santiago de Rosselló. La batlle els vincula amb les accions dutes a terme per l'empresa espanyola Redder, en fallida a Espanya i que hauria creat una societat panamenya paral·lela per tal de seguir cobrant i pagant. S'haurien mogut prop de 42 milions d'euros en un període d'entre 3 i 4 anys i els extreballadors haurien col·laborat mitjançant un sistema de compensacions, han informat fonts properes al cas.

La batlle Canòlic Mingorance s'ha posat a treballar en la segona de les onze causes pendents relacionades amb Banca Privada d'Andorra. Si la primera va ser la relacionada amb els moviments de l'exconseller delegat de l'entitat, Joan Pau Miquel, aquesta té com a punt de partida l'empresa espanyola Redder. Una empresa declarada en fallida a Espanya i que va crear un entramat per tal de seguir treballant i cobrant fora de l'Estat espanyol. Per aconseguir-ho, hauria comptat amb la col·laboració de fins a 23 empleats de BPA, apunta la batlle, entre ells Joan Pau Miquel i Santiago de Rosselló, també exdirectiu de l'entitat. Se'ls acusa d'un delicte d'aixecament de béns i de blanqueig de capitals.

Per aconseguir-ho, han informat fonts properes al cas, l'empresa Redder hauria muntat, amb la col·laboració dels imputats, una societat panamenya, des d'on feien els pagaments i cobraments, mentre en paral·lel la fallida de l'empresa seguia el seu curs a Espanya. Haurien mogut prop de 42 milions d'euros en un període d'entre 3 i 4 anys. Els exgestors i exdirectius haurien participat en l'entramat mitjançant un sistema de compensacions.

La batlle ha activat aquesta causa després de les declaracions preses a Espanya als tres responsables de la societat, el passat mes d'octubre. El passat 6 de desembre va enviar les citacions als 23 imputats, perquè vagin a declarar entre el 22 de desembre i l'11 de gener. Joan Pau Miquel serà el darrer a fer-ho, el mateix dia que també ho farà Santiago de Rosselló, tots dos ja processats en la primera causa de l'afer BPA amb la instrucció finalitzada.

En el cas de la causa Redder, aquesta es va obrir el 29 de juliol del 2015, llavors per un presumpte delicte major de frustració de procediment executiu de cobrament, i va ser ampliada el passat 23 de març per un presumpte delicte major de blanqueig.

D'altra banda, fonts judicials han explicat que molt probablement la tercera de les onze causes obertes que s'activarà properament és la que fa referència a la societat Landstreet Internacional, de la qual Joan Pau Miquel n'era l'accionista principal i que s'hauria utilitzat com la 'caixa B' de BPA.