La Batllia admet a tràmit la demanda dels arquitectes contra el procés d'adjudicació de l'estació d'autobusos

La Batllia ha admès a tràmit, tal com publica aquest dimecres el BOPA, la demanda presentada pel Col·legi d'Arquitectes contra el Govern, en relació al procés d'adjudicació del projecte de l'estació d'autobusos. El col·lectiu, que ha acudit a la Justícia després d'esgotar la via administrativa, considera que el procediment seguit pel Govern va ser incorrecte, ja que no es va fer cap concurs per a adjudicar la redacció de l'obra de l'estació d'autobusos, sinó que es va ampliar el projecte de construcció dels vials d'urbanització de la unitat d'actuació del Prat del Rull.

El Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra (COAA) ha acudit finalment a la Justícia per denunciar que consideren irregular el procés seguit pel Govern per a la construcció de la nova estació d'autobusos. Tal com ha explicat la degana del COAA, Zaira Nadal, es queixen que s'ha fet la infraestructura "en base a un projecte que no existeix oficialment", ja que primer es va fer un concurs per contractar un tècnic per a la redacció del projecte dels vials d'urbanització de la parcel·la i es van adjudicar els treballs a una constructora, i posteriorment es va fer una ampliació del projecte per dissenyar i construir l'estació, que van fer els mateixos tècnics però amb uns honoraris superiors al 20% previst a la llei en cas d'una ampliació de projecte. A més, Nadal lamenta que aquesta nova fase de l'obra es va fer sense cap adjudicació publicada al BOPA, i que tot i tractar-se d'una ampliació, té un número diferent de projecte.

Nadal ha indicat que són conscients que ja no es pot fer marxa enrere, perquè l'estació està pràcticament construïda, però confien que la Justícia els doni la raó i que això serveixi per evitar que es puguin repetir procediments com aquests.