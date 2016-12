La Bruixa d’Or de Sort reparteix al voltant de 26 milions en premis

L’administració de loteria La Bruixa d’Or de Sort ha pujat quatre cops al podi del sorteig de la grossa de Nadal amb una sèrie d’un quart premi (59444) i divuit sèries de tres cinquens (19152, 91917 i 60272). Del quart premi ha repartit 200.000 euros i dels cinquens, 1.080.000 euros. Xavier Gabriel, responsable de l’administració de loteria, va explicar ahir que a aquesta xifra s’hi han d’afegir els premis menors, com les terminacions. La suma de tots aquests premis farà que La Bruixa d’Or reparteixi uns

26 milions d’euros.

Gabriel va fer una valoració “molt bona” del sorteig i va recordar que “el més important és pujar al podi”. A l’administració no es van viure imatges d’eufòria i sí una alegria moderada per aquests premis. Fa nou anys del darrer primer premi que va repartir La Bruixa d’Or. Gabriel va explicar que la terminació en 13 del primer premi La Bruixa d’Or “no l’ha tingut mai ni la tindrà”. Amb aquests quatre premis importants, La Bruixa d’Or no ha pogut igualar les xifres de fa dos anys, en què va pujar al podi cinc cops. Malgrat això, un orgullós Gabriel es va afanyar a penjar a la porta de l’administració els rètols que indicaven que La Bruixa novament havia tingut la sort de cara i havia repartit milions d’euros entre els seus milions de clients.

El 87% de la loteria de La Bruixa d’Or es ven per internet i per tant els premiats segurament es troben lluny de Sort. Tret d’una part del cinquè premi, el 19152, la resta de dècims premiats s’han venut a través de la xarxa.

El 20% del bombo

La Bruixa d’Or de Sort ha venut el 20% del total de números que hi ha dins del bombo, uns 3 milions de dècims, xifra que representa uns 60 milions d’euros. L’administració de loteria més famosa i concorreguda d’Espanya ha augmentat un 3% la venda de dècims de Nadal.