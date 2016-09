La caiguda de dos servidors retarda la presentació dels resultats de tota la temporada d'Arcalís

La temporada d'estiu a Arcalís ha estat molt positiva, i així ho reflecteixen els números. S'han superat les previsions de 200.000 euros de facturació i s'ha arribat fins als 250.000 euros. Ara bé, malgrat tenir aquests resultats, el consell d'administració de Secnoa no disposa encara de les xifres globals de la temporada, amb hivern i estiu, per un problema amb els servidors que controlen totes les dades. A aquesta època de l'any ja les haurien de tenir, però aquests servidors, controlats per una empresa externa, van caure l'1 de maig. L’oposició ha denunciat els fets aquest dijous en sessió de Consell de Comú d'Ordino, definint com "estrany" que caiguin els dos servidors "a la vegada". Per tot plegat, han demanat un informe per saber-ne els motius i "perquè no torni a passar", ha manifestat la consellera Sandra Tudó.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha assegurat que ells també han demanat explicacions a l'empresa i que si finalment es determina que ha estat una "negligència" seva, "evidentment reclamarem compensacions". En qualsevol cas, ha assegurat que la informació no s'ha perdut i que s'està treballant per tornar-la a introduir i fer la recopilació.

D'altra banda, el cònsol també ha informat que quatre empreses han retirat el plec de bases del concurs per aspirar a ocupar les instal·lacions del Centre de Congressos. Però no procediran a obrir les propostes fins aquest dilluns. Així mateix, no coneix els continguts ni si es formalitzaran les candidatures. Si finalment n'hi ha, la intenció és "adjudicar-ho" com més abans millor. Eva Choy, consellera de l'oposició, s'ha mostrat satisfeta amb el concurs i ha defensat que la millor opció seria posar-hi alguna empresa relacionada amb el turisme, "que dongui vida a la parròquia".

Els murs de Segudet són legals

En un altre ordre de coses, i arran d'una demanda de les conselleres liberals sobre els treballs que s'estan fent relacionats amb la construcció d'uns murs als a la zona dels Closos de Segudet, darrera les escoles, Mortés ha assegurat que són legals i tenen tots els permisos de construcció i mediambientals. Es tracta d'una obra que va aprovar l'anterior mandat el juny del 2015, ha informat.