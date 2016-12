La capital constitueix el Consell d'Infants denunciant la presència d'excrements a la via pública

La presència d'excrements a la via pública ha estat el principal neguit dels nens durant la primera sessió del Consell d'Infants d'Andorra la Vella, que s'ha constituït aquest dijous al matí. L'ordre del dia contemplava la presentació dels membres del Consell i l'aprovació del reglament, però tot i això, els escolars han portat algunes propostes per poder-les avançar.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha assegurat que a partir de l'any que ve es començarà a treballar en campanyes de conscienciació i s'imposaran sancions a tots aquells que practiquen actituds incíviques a la via pública, ja que “el tema preocupa els grans i els petits”. A més, ha assegurat que és important comptar amb el suport dels nens perquè estan més conscienciats i ajuden a conscienciar els adults.

A més de demanar més neteja als carrers, el Consell d'Infants també ha proposat l'adequació dels lavabos del Parc Central, una iniciativa que el Comú ha pressupostat per al 2017 perquè “som conscients que estan en molt mal estat”. L'ampliació de l''skatepark', augmentar els punts de càrrega per a vehicles elèctrics, i més parcs a Santa Coloma, han estat algunes de les altres propostes que han fet.

La constitució del Consell d'Infants també ha servit per aprovar per unanimitat la convocatòria d'un concurs per escollir un logotip que identifiqui aquest òrgan, que estarà format per quinze nens d'entre 9 i 11 anys, tres de cada escola de la parròquia. Marsol està convençuda que “els petits formen part de la societat i és important que tinguin coneixement de com funcionen les institucions i puguin fer les seves aportacions”.