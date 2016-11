La capital i Escaldes busquen una solució conjunta per als eixos comercials

Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’han posat mans a l’obra per trobar una solució conjunta a la imatge de Meritxell i Vivand. Segons va explicar el cònsol menor escaldenc, Marc Calvet, això no vol dir que les dues avingudes hagin de ser iguals, però sí que es tractarà de buscar una “harmonia”. Precisament per veure com ho han resolt altres ciutats, les dues corporacions preveuen visitar un carrer de Tolosa amb unes característiques similars a la zona comercial per excel·lència d’Andorra.

Calvet va destacar que hi ha molt bona entesa entre comuns i es va mostrar confiat que es pot arribar a trobar una homogeneïtzació de l’espai. Amb tot va remarcar que cada part ho farà amb els seus tempos. En relació al concurs per a l’embelliment definitiu de Vivand, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany va explicar que, encara que hi havia 20.000 euros previstos al pressupost d’aquest any, s’ajornarà fins al 2017 per poder començar les obres el 2018.

El mandatari també veu positivament la proposta de crear un òrgan de gestió per a les dues avingudes, tal com es recull al Pla estratègic de turisme de compres, tot i que encara no s’ha tractat amb Andorra la Vella.

Un altre dels projectes que també s’ajornaran fins l’any que ve és l’aparcament Escalé, situat a la zona alta de la parròquia, entre la carretera de l’Obac i l’avinguda Carlemany. Això ha estat motivat per diverses dificultats en la realització del pla parcial i la negociació amb els propietaris. Calvet va explicar que en els comptes del 2017 hi ha una partida de 300.000 euros “per activar el projecte”. El cònsol menor va destacar que a la dificultat de la iniciativa s’hi han afegit diversos contratemps, com la mort d’un propietari, una de les parts actives en la negociació. Amb tot, s’espera que el projecte s’aprovi en un període breu de temps. Malgrat les dificultats, Calvet va assenyalar que tot transcorre segons el previst i s’espera que la infraestructura, que té un cost d’uns 10 milions d’euros i que oferirà prop de

600 places d’aparcament a la part alta de la parròquia, vegi la llum en els anys vinents.

Fener

Per altra banda, les obres de remodelació de l’avinguda del Fener avancen segons el previst. Els treballs permetran renovar tot el clavegueram i fer la xarxa separativa. Ara s’està treballant en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i Ciutat de Sabadell. Les tasques a realitzar en aquesta primera part duraran entre cinc i sis setmanes.