La CASS agilitzarà els cobraments de morosos gràcies al nou conveni signat amb la Cambra de Saigs

El president del consell d'administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, ha signat un acord aquest dimecres al migdia amb la Cambra de Saigs. L'objectiu és acabar amb l'elevat nombre d'execucions forçoses derivades d'actes administratius, sobretot d'empreses que no paguen les cotitzacions dels seus treballadors. El conveni permet derivar totes aquestes execucions als tres saigs del país, de manera que els procediments seran més àgils, fet que acabarà beneficiant els propis treballadors, ha exposat Rascagneres, ja que podran recuperar amb més celeritat els punts perduts per no cotitzar.

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) compta amb un elevat volum d'execucions forçoses pendents, derivades d'actes administratius oberts. Provenen sobretot d'empreses que no paguen la cotització dels seus treballadors. Tot i que no s'ha volgut concretar una xifra des del Consell d'Administració, n'hi ha centenars, i quan arriben a la Batllia per poder-se executar, s'eternitzen degut a l'elevat nombre d'execucions que acumula el sistema judicial (més de 50.000 pendents de tots els àmbits). Per agilitzar tot aquest procés, també pensant en els drets dels treballadors (tenint en compte que són els perjudicats directes d'aquests impagaments de cotitzacions), la CASS ha contactat amb la Cambra de Saigs, nova figura d'execució de sentències que fa uns mesos que s'ha posat en funcionament al país. Aquest dimecres al migdia s'ha formalitzat la signatura d'un conveni de col·laboració, per "agilitzar al màxim els procediments dels morosos", tal com ha destacat el president del consell d'administració de la parapública, Jean-Michel Rascagneres.

Rascagneres ha plantejat que aquesta era "la solució més àgil", tenint en compte que necessiten tres persones "a ple temps" del seu departament jurídic per aplicar aquestes execucions. S'estalvien recursos propis externalitzant els procediments, i també milloren el servei que ofereix la CASS. I és que, tal com ha exposat Rascagneres, els treballadors podran recuperar més ràpidament els punts que els podrien faltar degut a aquests impagaments de les cotitzacions. Un fet que beneficia sobretot les persones que s'estan a punt de jubilar o les que ja estan jubilades, les quals podran veure revaloritzada la seva pensió de jubilació.

Pel que fa al procediment a seguir, quan la CASS obri un acte administratiu i aquest no es liquidi, es passarà l'expedient als tres saigs. Treballaran amb el mateix volum de feina, i seran els encarregats de l'execucio, partint de la llei que els regeix i també de la de l'embargament, ha informat Rascagneres. "Que serà més àgil que fins ara, no en tenim cap dubte", ha sentenciat. D'altra banda, el president del consell d'administració ha afegit que els expedients que ja s'han passat a la Batllia, es mantindran allà.

Des dels saigs s'han mostrat satisfets amb aquesta nova responsabilitat, i més tenint en compte que fa pocs mesos que han començat i la seva figura encara és molt desconeguda entre la població del país. "Incentivarà el nostre volum de feina", ha destacat la saig Lourdes Alonso.

D'altra banda, Rascagneres també ha explicat que amb els darrers canvis a la llei de la Seguretat Social, encara que les empreses no paguin, si han presentat el full de cotització, els treballadors segueixen tenint cobertura sanitària. Una bona notícia, però que acaba provocant que bona part d'aquests treballadors desconeguin que les empreses on treballen són moroses, i que estan perdent punts de jubilació. Per aquest motiu, s'ha decidit començar a enviar comunicacions als treballadors informant-los de la situació.