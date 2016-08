La CASS defensa la seva actuació sobre la retenció als pensionistes

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va defensar ahir, en un comunicat, la seva actuació pel que fa als pensionistes espanyols residents a Andorra, als quals es reté l’impost sobre la renda. En aquest sentit, l’empresa parapública va posar de manifest que no té un “coneixement exhaustiu” de la identitat de tots els pensionistes que cobren d’Espanya i resideixen a Andorra, i als quals l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) espanyol hauria de deixar de retenir el 8% de la pensió pel conveni per evitar la doble imposició (CDI) entre Andorra i Espanya, que va entrar en vigor el 26 de febrer d’enguany. “Per aquesta raó, no se’ls podia enviar una notificació personal en relació amb les disposicions del conveni de no doble imposició”, es pot llegir al comunicat.

Al mes de juny, segons la CASS, alguns pensionistes espanyols van informar la Seguretat Social andorrana que continuaven tributant el 8% en concepte d’IRPF. “La CASS va demanar en aquell moment al seu homòleg espanyol, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per què no s’aplicava el CDI, i se’ns va contestar que el seu protocol d’actuació era diferent.” Així, l’INSS sol·licita que cada pensionista a l’estranger aporti un certificat de residència fiscal a Andorra, per no retenir-li l’impost de la renda de residents espanyols. “En assabentar-se d’aquest protocol i del certificat que demana l’INSS, la CASS es va posar a disposició dels pensionistes espanyols per esdevenir intermediari entre el pensionista i l’INSS, i transmetre el certificat de residència i ajudar així el pensionista en aquest tràmit que demana l’INSS.”

En no conèixer la CASS la identitat de tots aquests pensionistes, la comunicació de la intermediació es va fer a través una nota de premsa el 16 de juny passat i en declaracions públiques en roda de premsa, quinze dies després, de les quals van informar els mitjans de comunicació. A més, la CASS va informar de manera directa tots els pensionistes que anaven a les seves oficines per fer una demanda de pensió a Espanya. Per tant, es posa en relleu que és responsabilitat “exclusiva” de l’INSS “deixar de fer i aplicar aquesta retenció”.

La parapública també va informar tots els seus pensionistes residents a Espanya de l’entrada en vigor del conveni per evitar la doble imposició i que per tant rebrien l’import de la prestació sense aplicar l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNRF).

El mediador

La CASS va recordar també ahir, en el seu comunicat posterior a la reunió que va mantenir el consell d’administració, que a partir de demà començarà a funcionar la figura del mediador. Al portal web es podrà descarregar un formulari de contacte, que s’haurà de trametre al correu mediador@cass.ad o presencialment a l’àrea d’atenció al públic de la CASS. El mediador rebrà les persones que ho requereixin els dimarts i dijous de les 12 a les 14 hores, previ emplenament del formulari.

D’altra banda, la CASS va acordar convocar un concurs per cobrir quatre places d’administratiu per a l’àrea d’atenció al públic amb la intenció de millorar l’atenció que es dóna als assegurats i dins el procés de consolidació de llocs de treball de caràcter fix. També es va adjudicar el subministrament d’equips informàtics i es va licitar un concurs per comprar programari.