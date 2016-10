La consellera d’Educació marxa enmig del polèmic inici de curs

La consellera d’Educació de l’ambaixada d’Espanya, María Soledad Salafranca, deixarà el càrrec el 31 d’octubre. Segons va informar ahir l’ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, Salafranca ha demanat un canvi de destí, que se li ha acceptat, després de quatre anys al Principat i havent acomplert el compromís de posar en marxa el centre integrat. Ella mateixa va comunicar la decisió dimarts als membres del claustre.

Montobbio va desvincular la marxa de Salafranca del malestar que es va generar entre el professorat i els pares arran dels problemes organitzatius viscuts a l’inici d’aquest curs. Així, va argumentar que ha sol·licitat el canvi de destí per motius personals. L’ambaixador també va afegir que no li consta cap queixa, ni dels pares ni dels professors, sobre el mal funcionament del centre. En relació a la carta que aquests darrers van adreçar al ministeri d’Educació espanyol aquest estiu, Montobbio ho considera un fet “insòlit” ja que, segons va remarcar, els docents s’han d’adreçar a ell i no a les institucions de Madrid. En aquest sentit va argumentar que és l’ambaixador qui presideix la junta de personal i que no va rebre cap queixa.

Montobbio va remarcar que la situació que es va produir a inicis de curs és normal tenint en compte que el Col·legi María Moliner va començar a existir com a tal l’1 de setembre. Va explicar que fins aquesta data no es va poder nomenar l’equip directiu i a partir d’aquí veure les necessitats de suplència que hi havia (tenint en compte que si un docent passa a assumir tasques directives cal cobrir les hores lectives que deixa de fer amb un altre).

L’ambaixador va destacar que no hi havia cap altra via per anticipar l’organització del curs i es va mostrar convençut que “s’ha fet un procés normal dins del que són les circumstàncies”. Així, va apuntar que el procés viscut aquest setembre és “una circumstància extraordinària que passa un cop en la història”. A això s’hi afegeix que a Andorra no es coneix el nombre d’alumnes fins que comencen les classes i que des que es demana la cobertura d’una vacant fins que aquesta es materialitza passa un temps. L’important, va destacar, és que ara la situació ja està normalitzada i encarrilada, totes les classes s’estan donant, els horaris són definitius i de les places vacants una ja està coberta.

De fet, l’ambaixador va subratllar que, tal com es va anunciar, l’oferta educativa s’ha enfortit amb més hores d’anglès i francès. També va explicar que a batxillerat s’ha passat de dues a tres línies, fent un esforç per mantenir les ràtios. Quant al substitut de Salafranca, Montobbio va dir que no serà automàtic i que mentrestant la interlocució sobre educació està coberta i garantida en la figura de l’ambaixador.

Reunió de pares

En la reunió convocada ahir per l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Institut Espanyol es va posar de manifest la preocupació que les famílies encara tenen pel funcionament del centre. Es va remarcar que ara per ara falta per cobrir una plaça de professor de matemàtiques i que això vol dir que els alumnes han perdut un mes de classe d’aquesta matèria. Per això adreçaran una carta a l’ambaixada i al ministeri d’Educació en la qual demanaran explicacions i una solució. Els pares que hi van assistir es van comprometre a signar el document. També faran públic un comunicat per mostrar el descontentament.