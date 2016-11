La Creu Roja Andorrana organitza la tercera campanya de donació de sang els dies 28 i 29 de novembre

La Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà la tercera campanya donacions de sang d’aquest any, organitzada per la Creu Roja Andorrana amb el suport del Ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Segons informa la Creu Roja, la col·lecta de sang es farà dilluns 28 i dimarts 29 de novembre entre les 11 i les 14 hores i, a la tarda, entre les 16.30 i les 21.30 hores.

La Creu Roja Andorrana, amb el suport del Ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, organitza la tercera campanya d'enguany de donacions de sang, oberta a tothom que tingui entre 18 i 65 anys, que estigui bé de salut i que no hagi donat sang els últims dos mesos. La Creu Roja recorda que no s’hi pot anar en dejú, sinó que cal haver fet prèviament un àpat normal. Tenir el colesterol elevat no és un inconvenient, encara que només es poden fer tres donacions a l’any en el cas de les dones i, pel que fa als homes, fins a quatre.

Les extraccions es faran a la Sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany dilluns 28 i dimarts 29 de novembre entre les 11 i les 14 hores i, a la tarda, entre les 16.30 i les 21.30 hores.

Aquesta serà la tercera col·lecta de l’any, després de la Marató de donants que es va fer el 22 d’abril i la campanya del mes de juliol. Fins aleshores ja s’han assolit les 785 donacions.