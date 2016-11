La Creu Roja tancarà la tercera campanya de donacions de sang amb un miler de donants en un any

Aquest dilluns i dimarts la Creu Roja Andorrana ha organitzat la tercera campanya de donacions de sang a la sala d'actes del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, amb l'objectiu d'aconseguir com en edicions anteriors, entre 200 i 300 extraccions. Aquestes, sumades a les de les anteriors campanyes i a les de la marató que va tenir lloc a l'abril, suposa la superació del miler de donacions en un any. El gerent de la Creu Roja, Sergi Penedès, ha fet una valoració molt positiva, ja que les donacions van en augment perquè la ciutadania està cada cop més conscienciada, i fins i tot “marxen enfadats quan no acompleixen els requisits necessaris per donar”.

Tot i que el canvi d'ubicació era un dels principals reptes, finalment no ha afectat, ja que abans de les onze del matí (hora d'inici de la jornada), ja hi havia gent esperant a la porta i no han deixat de participar en cap moment. Entre trenta i quaranta voluntaris participen aquests dos dies a la campanya per tal d'ajudar en l'organització i informar els donants dels passos a seguir.

Aquesta sang es traslladarà al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, des d'on s'organitzarà la seva distribució depenent de la necessitat.