La fira supera expectatives i arriba al voltant dels 70.000 visitants

“És notori. La fira ha estat un èxit d’assistència.” Ho va afirmar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, a la recta final de l’esdeveniment. S’estima que hi han passat uns 70.000 visitants. “Creiem que hi ha hagut una mica més de participació que l’any passat”, un fet que permet constatar que la 38a Fira d’Andorra la Vella ha superat les expectatives, va dir Marsol. Segons la corporació, divendres va ser un dia “excepcional”, amb més afluència del que és habitual. “Normalment era un dia fluix i aquest any, no sé si per l’expectativa que vam crear, la fira estava plena”, va apuntar.

Però la jornada en què es va registrar més participació va ser dissabte, quan es va arribar a comptabilitzar 39 persones accedint al recinte per minut. Ahir, per contra, l’afluència va ser inferior i es va repartir al llarg del dia. Alguns indicadors que demostren aquest increment de l’activitat són les ocupacions als aparcaments, les vendes dels abonaments als Serradells, els forfets venuts a l’estand de les estacions o el retorn de la resta d’expositors. Davant de tot plegat, Marsol va concloure que tots els participants estan “molt contents”, encara que va recordar que no s’hi ha pogut encabir totes les sol·licituds per prendre-hi part. Per aquest motiu va reafirmar que el Comú treballarà per “replantejar” la fira perquè “tothom hi vol ser però l’espai arriba on arriba”. Ara s’estudien diferents possibilitats i va avançar que “tenim algunes idees que crec que podran acontentar tothom”. També va explicar que veient el bon funcionament i acceptació de les parades del passeig del Riu, que permeten unir la fira amb l’avinguda Meritxell, es plantejarà ampliar-les de cara a l’any que ve.

Des de les estacions d’esquí es va confirmar la tendència a l’alça. El director de Pal-Arinsal, Josep Marticella, va destacar que es confirma que la fira és un lloc molt bon perquè fidelitza la venda de forfets. Així mateix va indicar que el forfet Bike & Ski creix també per a la temporada d’hivern ja que les vendes han superat les de fa un any. També la directora de Ski Andorra, Montse Guerrero, va afirmar que en el forfet conjunt les vendes s’han animat més l’any passat.

Vehicles

Els representants dels concessionaris valoren “molt positivament” la participació en la Fira d’Andorra la Vella pel “volum de vendes i de contactes” que han fet. Consideren que han tingut més visitants i que han tancat més transaccions que en els darrers anys, tot i que moltes es materialitzen passats uns dies. El director d’Automoció de Pyrénées, David Fraissinet, espera vendre “no menys de trenta cotxes” durant l’esdeveniment.

Per la seva banda, Carlos Mun, cap de vendes de Garatge Sport, va indicar que “divendres vam tancar una venda, cosa que no havia passat des de feia anys, estem molt contents amb la fira perquè sempre ve gent i sempre es ven algun vehicle”, i va afegir que el concessionari ha venut una mitjana de cinc vehicles els darrers anys de la fira. Mun considera que seria interessant que algun banc obrís durant l’esdeveniment per ajudar-los amb les transaccions i no haver de fer paga i senyal. També el sector de les motocicletes ha superat les previsions. “Estem contents perquè haurem venut quatre o cinc motos, una xifra molt bona si la comparem amb altres anys, que no havíem venut res”, valora el mecànic d’Honda, Felipe Ribeiro. Per la seva banda, el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles, Xavier Calvís, va afirmar que el sector no veuria amb bons ulls un replantejament de la fira que deixés els vehicles fora. “El fet que nosaltres hi siguem segurament ajuda que altres estands tinguin l’afluència que tenen, i viceversa, perquè s’ha de veure la fira en el seu conjunt”, explica. A banda exposen que canviar la fira de l’automòbil de data “seria un error” perquè “no s’entendria una fira sense cotxes, perdríem moltes visites nosaltres, però la fira també en sortiria perjudicada”, expliquen des de Garatge Sport.

Per altra banda, ahir es van entregar els 1.300 euros de la Cursa Fira d’Andorra la Vella: 975 euros han estat per a l’Assandca i

325 euros per a l’Unicef.