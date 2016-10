La Fiscalia arxiva la denúncia pels plans de pensió

La Fiscalia ha arxivat la denúncia interposada per un extreballador de Banca Privada d’Andorra (BPA) contra els administradors d’aquest banc nomenats per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). L’objecte d’aquesta denúncia feia referència a la manca de cotització per part de l’entitat a la CASS dels plans de pensions rescatats dels empleats.

Els motius que argumenta el fiscal general per arxivar la denúncia són dos. D’una banda, el fet que el banc no pretenia deixar de fer aquest pagament. Així, remarca que responsables de la CASS havien informat el mateix perjudicat que eren coneixedors del fet i que arran d’una reunió amb representants de l’AREB li van comunicar que esperaven que la situació es regularitzés a mitjans d’octubre amb una declaració que es faria amb caràcter retroactiu. Quant al segon motiu, el fiscal assenyala que abans que l’exempleat interposés aquesta denúncia ja s’havia regularitzat la situació.

Segons consta en la demanda, després que el BonDia, el dilluns 26 de setembre, es fes ressò d’aquest cas i davant “la sorpresa” del denunciant i de “molts altres companys”, dos dies més tard, és a dir el 28 de setembre, “ja apareixia en l’extracte de punts de la CASS la declaració”. La denúncia es va presentar al ministeri fiscal el 30 de setembre passat.