La fiscalia rep una denúncia per la cotització dels plans de pensions dels treballadors de BPA

La Fiscalia s’haurà de pronunciar finalment sobre les cotitzacions dels plans de pensions dels treballadors i extreballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), fetes i regularitzades amb retard per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), ja que la majoria de plans es van rescatar el maig passat, després que com a mínim un dels afectats denuncies el cas a la Fiscalia.

En la denúncia, presentada el 30 de setembre passat i a la qual ha tingut accés el BonDia, el treballador explica que el

20 de setembre va consultar per internet els seus punts de jubilació i es va adonar que l’extracte no reflectia la declaració de la cotització corresponent al rescat del pla de pensions.

Per això l’endemà mateix, continua la denúncia, es va presentar a les oficines de la CASS, on assegura que li van dir que estaven al corrent d’aquesta situació, que s’havien reunit amb representants de l’AREB i que a mitjans d’octubre es regularitzaria la situació “amb una declaració que es faria amb caràcter retroactiu”.

El denunciant va constatar que altres companys de BPA i Vall Banc es trobaven en la mateixa situació i assegura, en l’escrit presentat a la Fiscalia, que van arribar a la conclusió que, tot i haver aplicat les retencions als empleats, l’AREB “no les havia fet efectives davant la CASS tal com marca la llei” i que “no s’havia procedit a cotitzar ni la part corresponent al patró ni la de l’assalariat”.

Després que el BonDia, el dilluns 26 de setembre, es fes ressò d’aquest cas i davant “la sorpresa” del denunciant i de “molts altres companys”, segons consta en la denúncia, dos dies més tard, és a dir el 28 de setembre, “ja apareixia en l’extracte de punts de la CASS la declaració”.

De fet, la directora de la CASS, Joaquima Sol, ja va assegurar el mateix dia 28, en una compareixença de premsa per una altra qüestió, que les cotitzacions relatives als plans rescatats ja estaven “totes regularitzades”.

Tot i això, segons s’assegura en canvi a la denúncia, “hi ha dades que apareixen en l’esmentat extracte que fan sospitar que la declaració no s’ha fet d’acord amb la llei”.

En aquest sentit, s’explica que la realització es porta a terme el 27 de setembre però amb data de maig del 2016, un fet que obre dubtes sobre si el declarant, en aquest cas l’AREB, ha rebut la sanció corresponent per “no haver fet la declaració en el temps i la forma deguts”. El denunciant considera també “estrany” que el camp on s’hauria d’indicar el nombre de punts pagats estigués en blanc, fet que, després de consultar-ho amb diverses persones, el fa concloure que potser l’empresa hauria comunicat la declaració de la cotització però no hauria satisfet el degut pagament.

Per això, el denunciant, que va ressaltar la “casualitat” que el matí que va fer la denúncia (30 setembre) no apareixien els punts pagats a l’extracte però que “aquella mateixa tarda ja hi figuraven”, demana en el seu escrit a la Fiscalia que iniciï “totes aquelles diligències que consideri pertinents per tal d’esbrinar si els fets descrits són constitutius d’algun tipus d’irregularitat o delicte” i, arribat el cas, “quins en serien els responsables i s’adoptin les mesures que en dret escaiguin”.