La Fundació Crèdit Andorrà obre aquest dijous les inscripcions per a la nova temporada a L'Espai

La Fundació Crèdit Andorrà obre aquest dijous 1 de setembre les inscripcions de la nova temporada d’iniciatives destinades a la gent gran, que es duran a terme a L’Espai, el centre social d’activitats i formació de l’entitat. Es poden formalitzar trucant al telèfon 86 80 25 o a les instal·lacions de L’Espai a Escaldes-Engordany (carrer Josep Viladomat, 17, 1r). Entre les propostes d’aquesta temporada s’hi pot trobar una sèrie de cursos, tallers i xerrades sobre informàtica i noves tecnologies, cultura i hàbits saludables, així com rutes de senderisme.

Des d'aquest dijous 1 de setembre ja es poden formalitzar les inscripcions per a les activitats per a la gent gran promogudes per la Fundació Crèdit Andorrà, que tindran lloc a L'Espai d'Escaldes-Engordany. Pel que fa a la informàtica i les noves tecnologies, s’ofereixen cursos des del nivell d’iniciació fins a coneixements més avançats, així com tallers específics de fotografia, xarxes socials, publicacions, presentacions i d’ús de l’Smartphone i la tauleta tàctil. A mitjans de setembre ja començaran els cursos d'informàtica i les noves tecnologies.

D’altra banda, els usuaris de L’Espai tindran al seu abast un seguit de xerrades de temàtiques tan diverses com els antics oficis, els sons de l’univers, el 20è aniversari de l’allau d’Arinsal, l’alimentació i l’activitat física. Aquestes xerrades sobre envelliment saludable es complementaran amb rutes de senderisme per fomentar els hàbits saludables i el coneixement del país. Finalment, també es podran fer cursos de català, anglès, història d’Andorra i teatre.

Les activitats estan especialment pensades per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys. Amb aquestes activitats, la Fundació Crèdit Andorrà participa en l’aportació d’eines i de mitjans per incidir positivament en el seu benestar, accions emmarcades en el compromís social que la defineix des de la seva creació el 1987.