La Jornada de mobilitat elèctrica s’amplia amb un cicle de xerrades

El 16 i 17 de setembre arriba la tercera edició de la Jornada de mobilitat elèctrica (JME 16), organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i patrocinada per FEDA, el Comú d’Andorra la Vella i Crèdit Andorrà. I se celebra amb l’objectiu d’arribar a un nombre més gran de gent donant a conèixer tots els detalls d’aquesta tecnologia amb un cicle de conferències didàctiques al Centre de Congressos de la capital. Entre les set de la tarda i les nou del vespre, l’alpinista Albert Bosch i representants de Volta Motorbikes i de Nissan oferiran un discurs entenedor i interactuaran amb el públic per respondre a tots els dubtes i eliminar els possibles tabús que encara hi ha entre la ciutadania sobre els avantatges de la mobilitat elèctrica.

El secretari general de l’Automòbil Club, Toni Sasplugas, es va mostrar convençut que “la mobilitat elèctrica ha arribat per quedar-se” i cal conscienciar la ciutadania d’aquesta realitat. En aquest sentit, va assegurar que un dels objectius és anar sumant institucions i empreses privades a aquest projecte per aconseguir un país i un planeta més nets.

De manera paral·lela, dissabte, entre les nou del matí i les nou del vespre, tindrà lloc una sèrie d’activitats al parc Central com ara demostracions amb experiments i tallers, amb la participació de concessionaris i empreses que donaran a conèixer els seus productes elèctrics. Però l’acte estrella és la bicicletada popular, que ja arriba a la 13a edició coincidint amb la Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura. El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va destacar que la mobilitat més sostenible és anar a peu i en bicicleta i va celebrar que la població hagi augmentat el nivell de conscienciació en els darrers anys.

La bicicletada començarà a les onze del matí amb la sortida dels ciclistes, però des de les 10.30 els participants ja podran fer la inscripció i rebran el dorsal i el regal commemoratiu de l’edició 2016, gràcies a la col·laboració de MoraBanc. L’itinerari passarà per l’avinguda Tarragona, el carrer Prat Salit, l’avinguda d’Enclar, l’Antic Camí Ral i el carrer Prat de la Creu. A les 11.45 hores finalitzarà la pedalada, cap a les dotze hi haurà esmorzar sostenible i a les 12.15 se sortejarà lots de regals entre tots els participants.

El conseller de Medi Ambient i Innovació del Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, va explicar que l’itinerari és pràcticament el mateix que el que recorrerà el carril bici que esperen tenir enllestit d’aquí un parell de mesos, ja que segons va avançar “en les properes setmanes ja podrem presentar el desplegament d’una primera fase”. En aquest sentit, Astrié va mostrar el compromís de la capital amb la mobilitat sostenible i va aprofitar per anunciar que ja han mantingut converses amb ciutats agermanades com Ponts o Foix per conèixer les seves estratègies en mobilitat elèctrica, i s’implantaran dos carregadors de vehicles elèctrics el primer trimestre del 2017.

Actualment, Andorra disposa de sis punts de càrrega i s’espera instal·lar-ne cinc més en els propers mesos, a més d’un de càrrega ràpida. El tècnic de comunicació de FEDA, Claudi Sala, va recordar que la companyia va ser la primera d’adquirir un vehicle elèctric l’any 2013 i van organitzar la primera Jornada de mobilitat elèctrica.