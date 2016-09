‘La Llacuna... orígens’ mostra les vivències de l’edifici cultural

Els alumnes de l’escola d’art juntament amb els seus professors han presentat l’obra ‘La Llacuna... orígens’, un tapís de dos per 5 metres, que ens transmet les vivències i la història de l’edifici cultural. Els tallers de plàstica, gravat, pintura, fotografia, ceràmica i restauració han pres part en aquest projecte que combina diferents elements.

L’obra es divideix en estrats, per simbolitzar les diferents etapes de l’edifici, mitjançant la combinació d’elements com l’aigua, la fusta, els prats, la terra, les textures i la humanitat, mostrant així els diferents canvis geològics i històrics que ha patit la Llacuna.

A més, hi ha una gran diversitat de tècniques en la realització del tapís, com ara el dibuix gestual, l’antropometria, el goteig, la tècnica de gravat suminagashi, els retrats i textures en foto, els monotips i el collage amb fusta, totes elles han creat una gran obra col·lectiva que ha sumat els esforços de tot l’alumnat de l’escola d’art.