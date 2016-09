La nova temporada d'activitats per a la gent gran de Sant Julià millora els espais i potencia la intergeneració

Desenes de padrins i padrines de Sant Julià de Lòria s'han aplegat, aquest dimarts a la tarda a la Llar de Lòria, per assistir a la presentació de les diferents activitats per a la gent gran que s'oferiran des d'aquest octubre i fins al juny del 2017. Tot i que el nombre d'activitats, amb una trentena aproximadament, es manté estable respecte a anys anteriors, enguany s'ha decidit traslladar les activitats artístiques, com ara el taller d'arts i oficis i el de belles arts, cap a l'Escola d'Art, ja que tal com ha indicat la consellera de Social, Francesca Barbero, "hem d'aprofitar aquest espai i el professorat especialitzat que hi treballa". Així mateix, altres activitats com per exemple el ioga, que abans es feia a la Llar de Lòria, es traslladarà al Centre esportiu amb la mateixa finalitat d'aprofitar les instal·lacions de la parròquia laurediana. Segons ha indicat Barbero, aquest desplaçament de les activitats cap a instal·lacions externes a la Llar de Lòria també persegueix una segona finalitat, que no és altra que fomentar la intergeneració i fer possible que els padrins es relacionin amb les altres persones que també fan ús dels espais comunals. "El fet que es puguin relacionar amb gent d'altres edats és molt positiu", ha admès.

Taller d'informàtica, tallers d'arts i oficis, ioga, aiguagym, manteniment físic, campionat de parxís, taller d'Internet, Facebook i Skype, entre altres. Aquestes són algunes de les activitats que a partir d'aquest octubre, i fins al juny del 2017, podran realitzar els padrins i padrines de Sant Julià de Lòria. Durant l'acte de presentació, que s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda a la Llar de Lòria, la consellera de Social, Francesca Barbero, ha explicat que una de les prioritats d'enguany és aconseguir que els padrins realitzin activitats fora de la Llar i, per tant, algunes activitats esportives i d'altres d'artístiques s'han decidit traslladar al Centre esportiu i a l'Escola d'Art respectivament.



Amb aquesta mesura, Barbero ha detallat que no només s'ofereix un espai més adaptat per a la pràctica de les activitats, sinó que també es fomenta la intergeneració, ja que els padrins compartiran espai amb altres persones que també utilitzin les instal·lacions comunals. En aquest sentit, tallers com ara el d'arts i oficis i el de belles arts es traslladaran cap a l'Escola d'Art, mentre que activitats com ara el ioga, que abans es feia a la Llar de Lòria, es traslladaran cap al Centre Esportiu. Quan a les activitats que es realitzaran a la Llar, enguany s'acolliran molts dels tallers que anteriorment es feien al Centre cultural i de congressos lauredià, com ara el 'patchwork' o el taller de costura i tall i confecció.

Pel que fa al nombre d'inscripcions, que es poden formalitzar a la mateixa Llar de Lòria o bé trucant al 871718, Barbero s'ha mostrat confiada que es podran superar les 300 que es van aconseguir l'any passat. "Hem proposat més cursets i tenim activitats més adaptades", ha precisat.