La Policia busca els autors d'un intent de furt al xalet del pare de Xavier Espot

El Cos de Policia ha activat un dispositiu per intentar trobar els autors d'una temptativa de furt en un xalet de la zona dels Vilars, a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Es tracta de l'habitatge de l'exministre d'Afers Exterrios, Xavier Espot Miró, i pare de l'actual ministre de Justícia, Interior i Afers Exteriors, Xavier Espot Zamora. La Policia ha informat que l'avís l'han donat els propietaris de l'habitatge al voltant de les 20 hores. Va ser quan es van adonar que algú havia entrat a l'immoble, tot i que es calcula que l'intent s'hauria comès entre les 17.30 i les 18 hores.

Els lladres han forçat dues finestres i han remenat alguns calaixos, però no s'han endut res perquè no han trobat res de valor en el poc temps que han estat a l'immoble, segons han informat fonts properes del cas. Tot apunta que haurien sentit sorolls al pis de baix, on estava la família, o que veiessin algú que tornava a l'immoble, motiu pel qual haurien avortat l'operació.

Seguidament els lladres s'han donat a la fuga. Per tot plegat, s'ha activat un dispositiu de controls policials en diversos punts per intentar controlar els autors dels fets. Un dels punts de control s'ha instal·lat a la mateixa cruïlla dels Vilars, on els agents han anat registrant els vehicles que baixaven de les urbanitzacions. Fonts policials han indicat que de moment es desconeix si els fets d'aquest dijous tenen relació amb els furts ocorreguts fa poques setmanes en d'altres xalets d'Escàs i d'Anyós.