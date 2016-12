La policia comença dilluns una nova campanya de controls d’alcoholèmia

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en general i reduir el nombre d’accidents provocats pel consum d’alcohol, així com sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir en aquestes condicions, la policia portarà a terme una nova campanya preventiva de controls d’alcoholèmia aquest desembre i el gener vinent, segons va anunciar ahir el cos de seguretat.

Concretament, la campanya, que una vegada més es publicita donat el seu efecte “preventiu i dissuasiu” i per “evitar les conductes de risc que posen en perill els usuaris de la xarxa viària”, tindrà lloc entre dilluns, 12 de desembre, a les set del matí i el diumenge 8 de gener a les set de la tarda.

Així, i en aplicació de l’article 124 del Codi de circulació, segons va recordar la policia, la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre de 0,2 g/l de sang per als conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Pel que respecta a la responsabilitat penal, el cos d’ordre va recordar que el Codi Penal vigent fixa les taxes d’alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i en més de 0,8 g/l per als no professionals, i en conseqüència constitueix un delicte.

En base, doncs, a la normativa vigent, els agents de policia procediran a sancionar per la via administrativa els conductors professionals que siguin enxampats amb una taxa d’alcoholèmia de 0,2 g/l a 0,5 g/l i els no professionals que en algun dels controls donin una taxa d’entre 0,5 g/l i 0,8 g/l. Al marge de la sanció econòmica de 150,25 euros imposada pel cos de policia, aquesta via pot comportar també la suspensió del permís de conduir per una durada màxima d’un mes.

Pel que fa a possibles responsabilitats penals, els agents detindran els conductors professionals amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,5 g/l i els no professionals que donin positiu en un control amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l. També es detindrà tots aquells conductors que refusin de sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia.

La policia va recordar que les conseqüències jurídiques per les infraccions penals poden ser, en el cas dels conductors professionals, una pena de presó de fins a dos anys i privació del permís de conduir fins a quatre anys i, per als no professionals, una pena de presó de fins a un any o arrest i privació del permís de conduir fins a tres anys. Així mateix, refusar sotmetre’s al control d’alcoholèmia pot comportar una pena de privació del permís de conduir de fins a tres anys, i fins a quatre en el cas dels conductors professionals.