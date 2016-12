La Policia deté dues persones com a presumptes autors de l'onada de furts

El Cos de Policia hauria detingut dues persones presumptament relacionades amb l'intent de furt d'aquest dijous als Vilars, i dels furts comesos les darreres setmanes en diversos indrets de la Massana, segons informa ANA. Tot i això la Policia ha informat aquest rotatiu que els dos individus estan en qualitat de controlats a les dependències policials i no han confirmat que estiguin detinguts. Per altra banda, sí que diuen que està obert l'operatiu i que segueix fent controls policials per intentar controlar una tercera persona que s'hauria escapat de l'operatiu policial. Segons fonts policials, un d'ells haurien estat controlat a la rotonda de l'Aldosa de la Massana, on s'investiga un vehicle de matrícula espanyola, mentre que l'altra detenció s'hauria produït gràcies a un desplegament especial a la muntanya , que ha comptat, a més, amb l'ajuda d'un helicòpter. Els dos homes controlats anaven en el mateix vehicle i un d'ells hauria estat detingut al mateix cotxe i l'altre ha fugit per la muntanya i és aquest el que han detingut després. Cal destacar que testimonis presencials han manifestat que han sentit trets cap a ls 12.40 del migdia a la rotonda de l'Aldosa. De moment, l'important operatiu de recerca continua activat, amb controls policials en diversos punts de la parròquia massanenca i els seus accessos.