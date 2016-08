La policia deté un home per agredir la seva dona a Escaldes

Eren les 1.20 hores de dilluns passat, 22 d’agost, quan la policia va ser requerida per intervenir en una agressió conjugal en un domicili particular d’Escaldes-Engordany. El presumpte agressor és un resident portuguès de 35 anys que va ser detingut per un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Aquesta és una de les sis detencions que la policia va efectuar la setmana passada. Cal destacar la d’un home francès i no resident de 25 anys que va ser detingut a la frontera franco-andorrana quan es disposava a entrar al Principat amb 2,4 grams d’MDMA o èxtasi. Els altres quatre detinguts, tots andorrans d’entre 19 i 43 anys, van ser detinguts per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa.