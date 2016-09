La policia deté una dona acusada de difondre imatges de caràcter sexual

La policia va detenir la setmana passada quatre persones. Les detencions es van dur a terme per presumptes delictes contra la salut pública (1) i altres il·lícits penals (3). Entre els detinguts hi ha una dona portuguesa resident de 48 anys, acusada d’un delicte contra la llibertat sexual i contra la intimitat. La dona va ser detinguda dimecres passat, cap a un quart de dues del migdia, per la captació i la difusió d’unes imatges de caràcter sexual. El mateix dia, la policia va detenir també un home de nacionalitat andorrana, de 57 anys, com a suposat autor d’un delicte contra la intimitat.

Diumenge passat, cap a les 3.45 hores, a la frontera del riu Runer, els agents van detenir un espanyol resident de 28 anys quan entrava al Principat en possessió d’1 gram de cocaïna. I el mateix dia, cap a les 2.30 hores, va ser detingut un home espanyol no resident de 40 anys, com a suposat autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Hi va haver, segons el comunicat policial, una disputa familiar banal en un establiment hoteler d’Andorra la Vella, lloc on l’home hauria donat un cop de peu i una empenta a una germana.