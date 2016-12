La policia investiga un tercer cas de cotxes que conviden nens a pujar-hi

La policia està investigant un tercer cas en què una persona hauria convidat infants a pujar al seu vehicle. Aquest arriba després dels denunciats recentment a l’Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria i a l’Escola Andorrana de la Margineda, en què també un desconegut es va apropar amb cotxe als voltants dels centres i va proposar als menors d’edat de pujar a l’automòbil. El nou cas s’hauria produït a la parròquia d’Escaldes-Engordany i hauria estat un vehicle de color vermell en el qual viatjaria la persona que es va adreçar als escolars. Amb tot, fonts policials consultades ahir van assenyalar que no poden confirmar que aquests fets hagin tingut lloc, ja que les gravacions de les càmeres ubicades al voltant del col·legi en qüestió no han permès detectar-ho.

Per la seva banda, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va explicar ahir en declaracions a ATV que els fets són preocupants i que diferents associacions de pares han contactat amb el Govern per mostrar-los el seu neguit. Jover va indicar que es treballa de forma conjunta amb la policia, tot i que va reiterar que no es vol generar alarmisme. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior va demanar, però, atenció i que els menors siguin extremadament prudents i no vagin amb persones desconegudes. A més a més va recordar que s’han intensificat els controls policials als entorns dels centres escolars.

Missatges falsos

Per altra banda, i arran d’aquests fets que han succeït els darrers dies a prop de col·legis, la policia va avisar que sovint es fa córrer comunicacions entre la població en què la informació arriba distorsionada. El fet és que el volum de missatges falsos que circulen per les xarxes socials, tot i que també per missatgeria instantània, va en augment. Per frenar aquesta tendència, el cos va emetre ahir al matí un comunicat demanant prudència a les persones que els rebin, i que davant del dubte de la font que els escriu es consulti amb el mateix cos, abans de reenviar-los i participar en una difusió en cadena que acaba generant alarma social.

Fonts policials van explicar que diàriament reben trucades de persones a qui els han enviat missatges, per exemple per WhatsApp, de l’estil “ha des­aparegut tal persona” o “han segrestat tal persona”. Molt sovint són falsos i per això es demana comprovar abans l’autoria de la informació i només participar en el reenviament si se sap que prové d’una font oficial.

A més, la policia recorda que cert tipus de contingut pot tenir conseqüències legals per la persona que difon el missatge, tot i no haver-lo creat ella mateixa. Aquesta alerta feta per la policia andorrana va en consonància amb la campanya Stop bulos que ha impulsat la policia espanyola, la qual també ha constatat aquest augment de missatges falsos. Segons van explicar, els van penjant a les xarxes socials per evitar-ne la propagació i que la gent caigui en el parany.