La primera cursa de Halloween espera arribar als 250 participants

El Comú d'Escaldes-Engordany i els Amics de l'Atletisme organitzen la primera cursa de Halloween amb la intenció d'arribar als 250 participants. La cursa, que es realitzarà el proper 6 de novembre a la tarda, tindrà un recorregut de 1.609 metres, l'equivalent a una milla urbana. Les inscripcions es podran fer al departament d'Esports i tindran un cost de dos euros, que aniran destinats íntegrament a l'Associació Marc G.G. per tal de fer costat i ajudar aquelles persones que han patit la pèrdua d'un fill o un ésser estimat. La marxa, que té una vessant lúdica, està oberta a totes les edats i servirà a més per homenatjar aquells que ja no hi són, mitjançant un llançament de globus al final de la cursa.

La primera cursa '1.609 metres de Halloween' se celebrarà el proper 6 de novembre pels carrers d'Escaldes-Engordany amb l'objectiu d'aconseguir 250 corredors. El Comú d'Escaldes-Engordany i els Amics de l'Atletisme han engegat aquesta primera edició de la marxa, que sortirà del carrer dels Veedors i recorrerà l'avinguda Carlemany per acabar al mateix carrer Veedors, amb un recorregut de 1.609 metres, l'equivalent a una milla urbana. El conseller d'Esports d'Escaldes-Engordany, Jordi Vilanova, ha destacat la vocació familiar de la cursa, ja que "aquesta serà una cursa divertida, amena i dirigida a totes a les edats, ja que volem que tothom hi participi i tindrà una vocació lúdica".



Les inscripcions a la cursa es podran fer al departament d'Esports d'Escaldes-Engordany i tindran un cost de dos euros per dorsal. A més, la recaptació es destinarà íntegrament a l'Associació Marc G.G., que també participarà de forma activa en la cursa, ja que a l'inici es repartiran uns globus amb tecnologia led, per tal que els participants puguin córrer amb els globus durant la marxa. Un cop finalitzada la cursa, tots els participants es reuniran a l'arribada i deixaran volar els globus per homenatjar als seus éssers estimats. La cofundadora de l'Associació Marc G.G., Rosa Galobardes, ha recalcat que "li hem posat el nom de 'Corro per tu' perquè tothom pugui córrer per un ésser estimat". Galobardes també ha destacat que "aquell dia esperem que sigui alguna cosa nostra, que surti un missatge del nostre cor per als nostres éssers estimats".

Al llarg de la marxa hi haurà diferents sorpreses i actuacions a càrrec dels grups del Gimnàs Fit i Liquid Dansa, a més, a l'arribada hi haurà una xocolatada perquè tothom pugui gaudir d'un dia de "festa", segons ha comentat Vilanova. El conseller també ha explicat que abans de la cursa es realitzarà un taller de maquillatge perquè els més petits puguin caracteritzar-se de personatges de terror.