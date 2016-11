La quarta Trobada de Microproductors de Vi reuneix artistes del país per reivindicar la relació del vi amb l'art

El conseller d’Obres i Urbanisme del Comú de Sant Julià, Joan Vidal, juntament amb el director de Producte i Nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, han presentat aquest matí a l'antiga casa comunal de Sant Julià de Lòria la quarta edició de la Trobada de Microproductors de Vi d'Andorra. La nova zona d'exposició del Prat Nou serà el nou escenari per aquesta edició que augmenta el seu espai expositiu.

Una "bona manera de realitzar a Andorra un esdeveniment especial únic i diferenciador", ha destacat el responsable d'Andorra Turisme, que ha detallat com la trobada compta amb elements d'actualitat vinculats al sector dels productors de vi. Enguany, l'estreta relació de l'art i el vi serà motiu d'un col·loqui inaugural i tindrà, a més, una zona d'exposicions on se celebrarà un taller artístic realitzat amb vi. Artistes andorrans exposaran peces d'art vinculades amb el món del vi, els dissenys de les ampolles i altres elements estètics.

Del total de 61 expositors, més de la meitat són espanyols i catalans, amb una nodrida representació de cellers de França, tres provinents de Portugal i un d’Hongria. En el cas de la participació de cellers del país, hi seran presents tres dels quatre productors del país. El projecte de la trobada és una iniciativa del Comú de Sant Julià juntament amb Andorra Turisme. Enric Torres ha destacat com a únic aquest esdeveniment perquè "no n’existeixen al nostre entorn". El director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme ha destacat el binomi existent entre el vi i l'oferta turística del país, que "conjuga molt bé amb el públic que gaudeix de la gastronomia".

Entre les novetats d'enguany, un espai de degustació on es presentaran diferents vins de productors del món, on hi seran presents cellers d'Austràlia, Xile i Suïssa. El pressupost de la quarta Trobada de Microproductors de Vi a Andorra és de 110.000 euros.