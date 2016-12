La rebaixa de les tarifes en itinerància dispara el consum de dades a l'estranger

La rebaixa de les tarifes de telefonia en itinerància el passat més de juliol ha tingut un espectacular impacte en el consum d’Internet dels abonats d’Andorra Telecom a l’estranger, segons informa aquest dimarts l'operadora en un comunicat. Les xifres acumulades dels mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre evidencien un creixement del 2.358% respecte als mateixos mesos de l’any anterior. Així, s’ha descarregat des de terminals andorrans en itinerància un total de 2,6 milions de MB durant aquests cinc mesos quan el 2015 el volum consumit va ser de 107.526 MB. Aquestes xifres s’aconsegueixen per l’increment del nombre de clients d’Andorra Telecom que es connecten a Internet en els seus desplaçaments i per l’augment del consum mitjà. Des del juliol al novembre van utilitzar les dades un total de 20.128 usuaris, un 488% més que l’any precedent, en què només van fer-ne ús 3.424 clients. El consum mitjà ha patit una evolució similar, passant de les 31 MB per telèfon a les 131 MB, una pujada del 318%.

El consum de dades a l'estranger s'ha disparat en els darrers mesos, gràcies a la rebaixa en les tarifes telefòniques en itinerància. Així, durant els darrers cinc mesos, s’ha descarregat des de terminals andorrans en itinerància 2,6 milions de MB quan en el mateix període de l'any passat, el volum consumit va ser de 107.526 MB. Així mateix, el comportament de la telefonia mòbil també ha estat positiu amb un increment del nombre de minuts rebuts del 4,5% i dels minuts trucats del 3%, situant-se en 1,2 milions i 1,6 milions, respectivament. Contràriament, l’evolució dels SMS ha estat negativa. Al llarg dels cinc mesos s’han enviat des de l’estranger un total de 495.320 missatges davant els 569.012 missatges del mateix període de l’any passat. El descens, segons Andorra Telecom, cal contextualitzar-lo en el creixement exponencial de les dades en itinerància.

El director de Negociació Estratègica d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha expressat la satisfacció per l’acollida de les noves tarifes en itinerància que evidencien “la importància creixent de la navegació via mòbil dels nostres clients” i la necessitat de continuar treballant per disposar de preus cada cop més competitius i adaptats als usuaris. La nova oferta de 'roaming out' va entrar en vigor el passat mes de juliol. Els 0,05 euros per megabyte a la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea i Suïssa i suposava una reducció d’entre el 95% i el 99%. També van patir un descens del 30% les trucades telefòniques en itinerància i del 20 per cent pels SMS.

La rebaixa dels preus en itinerància ha estat possible gràcies als acords assolits en ela darrers anys amb operadors de més de 25 països europeus que han permès incloure en l’anomenada zona 1 la totalitat dels països de la UE i Suïssa, exceptuant Xipre, Estònia, Islàndia, Letònia, Liechtenstein, Lituània i Eslovènia. Els nous convenis han suposat que s’unifiqui pràcticament tots els països d’Europa en una única zona i que es redueixi sensiblement el preu pel client d’Andorra Telecom. Aquesta rebaixa té com a objectiu millorar l’experiència dels clients, incrementar la competitivitat de l’oferta comercial de la telefonia mòbil i afavorir la connectivitat dels usuaris de la companyia quan estan fora d’Andorra, especialment en el servei de dades.