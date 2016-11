La revisió del Pla Nacional de Residus preveu 21 accions, com incidir en l'autocompostatge

Un programa contra el malbaratament alimentari, fomentar l'autocompostatge prop dels centres escolars, promocionar l'ús dels envasos de vidre retornables en el sector de l'hoteleria i la restauració, prevenir la publicitat no nominal o definir i implantar el model de recollida i gestió de la fracció orgànica, són algunes de les 21 accions previstes en la revisió del Pla Nacional de Residus (PNR) que s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres la revisió del Pla Nacional de Residus que preveu 21 accions dividides en cinc programes per a la prevenció, els productors singulars, reutilització i reciclatge, residus associats a una problemàtica específica i la preparació del nou Pla Nacional de Residus. Algunes de les accions previstes seran elaborar un programa contra el malbaratament alimentari, fomentar l'autocompostatge prop dels centres escolars, promocionar l'ús dels envasos de vidre retornables en el sector de l'hoteleria i la restauració, prevenir la publicitat no nominal o definir i implantar el model de recollida i gestió de la fracció orgànica.

La revisió fa un repàs de quina és la situació actual en la gestió dels residus i a partir d'ella es defineixen les accions de futur. Així, en l'àmbit del malbaratament es pretén fomentar la compra i el consum responsable d'aliments i millorar els circuits d'aprofitament dels excedents alimentaris als centres comercials, en la restauració i a les escoles. En aquestes accions es buscarà la implicació de bona part de la societat. Així, per exemple, a l'hoteleria es preveu la difusió d'un distintiu per identificar iniciatives contra el malbaratament. Pel que fa a l'autocompostatge a les escoles, es preveu la instal·lació de màquines als centres que disposin de l'espai suficient.

Quant a la iniciativa de promocionar l'ús dels envasos de vidre retornables es buscarà la utilització de sistemes de dipòsit, devolució i retorn, per la qual cosa s'incidirà especialment en la comunicació. Quant a la publicitat no nominal, una de les accions prevista és la producció d'adhesius en què es pugui llegir 'Publicitat? No, gràcies' i una campanya de comunicació promocionant l'ús d'aquestes enganxines.

A l'últim, pel que fa a la matèria orgànica, es posa en relleu el pes que té encara en la bossa d'escombraries i, per tant, serà un dels elements sobre els quals es farà incidència. Es proposa una acció inicial prop dels grans productors.