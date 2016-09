La segona jornada de ciclisme organitzada per l’Assandca espera aconseguir més de 4.000 euros

L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) organitzarà el proper dissabte dia 17 la segona jornada de 'cycling' al Centre Esportiu del Serradells, que consistirà en quatre sessions d’una hora de 'spinning', perquè la gent pugui col·laborar amb l’associació. Per tal de fer-ho, els participants hauran de pagar 15 euros per participar en cadascuna de les sessions i rebran una samarreta i avituallament per les classes, que comptaran amb un total de 70 bicicletes per sessió. A més, una de les empreses col·laborades oferirà una sessió especialitzada per la detecció del càncer prematur de pell. Els diners recaptats en la jornada serviran per finançar el cost del transport de les persones afectades a Barcelona, Lleida o França. Aquesta és la segona iniciativa que es realitza d’aquest estil per part de l’Assandca, després de la ruta 266, que es va realitzar l’any passat “amb un èxit profund”, segons el president de l’Assandca, Josep Saravia. La finalitat d’aquesta iniciativa és finançar el projecte principal de l’associació i uns dels grans problemes de les persones afectades pel càncer, el transport.

Per la seva banda, el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, ha lamentat que el càncer és una malaltia amb un grau d'incidència molt elevat entre la població i, per tant, col·laborar amb entitats com Assandca "és de justícia". A més, també ha recordat que tot i ser un tema d'àmbit social, l'esport també està vinculat a la recuperació de la malaltia i en aquest sentit ha remarcat que des de l'administració, "sigui quina sigui", també s'ha de treballar per conscienciar la societat. Quant a la col·laboració que oferirà el Comú, Pons ha precisat que s'oferirà suport en totes les qüestions de logística, així com en l'adequació de les instal·lacions dels Serradells per donar cabuda a les quatre sessions d''spinning' que aplegaran a 70 persones cadascuna.

Actualment, l’Assandca ja disposa d’un conveni amb Autocars Nadal per tal d’ajudar tots aquells pacients i acompanyants que es desplacen a Barcelona, per realitzar els diferents tractaments, el que suposa al voltant de 80 viatges mensuals. Tot i això, Saravia també ha explicat que de moment encara no disposen d’ajuts per realitzar aquests serveis.

De moment, encara no hi ha convenis amb altres empreses per ampliar aquests serveis a Lleida o França, tot i això des de l’associació se segueix treballant en aquest aspecte, “seguim tenint molta demanda de transport”. Saravia també ha manifestat que els agradaria obrir nous projectes, com unes gorres especials per a les afectades del càncer de mama, però de moment encara no ho poden assumir: “la gran majoria del nostre pressupost va destinat al transport”.

A més, Saravia s’ha mostrat descontent per la manca d’actuació dels partits polítics “encara no s’ha acostat cap partit polític per parlar de la Llei d’acompanyament o la Llei de l’oblit”.

L’objectiu prioritari de la jornada es aconseguir prop de 4.300 euros, una xifra que els permetria continuar amb aquest projecte, per alleugerir en una petita part una malaltia tan greu com el càncer.