La Setmana d’Aragó busca estrènyer els lligams comercials amb Andorra

Una fira agroalimentària amb exposició de vins i pernils de Teruel, una trobada empresarial amb un seminari sobre economia a Aragó i una conferència de la consellera d’Economia, Indústria i Ocupació del Govern d’Aragó són algunes de les activitats que es portaran a terme durant la primera Setmana d’Aragó a Andorra, que tindrà lloc entre el 17 i 23 d’octubre.

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, i la consellera de Ciutadania i Drets Socials del Govern de l’Aragó, María Victoria Broto, van presentar ahir aquesta iniciativa, que inclourà una celebració de balls tradicionals a Illa Carlemany i una exposició de pintures de Goya a la cartoixa d’Aula Dei.

Montobbio, que va destacar que la iniciativa va més enllà de l’intercanvi cultural, va assegurar que la Setmana d’Aragó a Andorra es presenta com “un repte de coneixença mútua entre Espanya i Andorra”, que aprofundeix en les relacions comercials entre la comunitat autònoma espanyola i el país.

Per la seva part, Broto, que va incidir que el 30% del PIB aragonès correspon a l’exportació, va posar en relleu que les jornades permetran donar a conèixer els recursos de la comunitat autònoma espanyola “i no només dels Pirineus, sinó des del punt de vista turístic i la indústria agroalimentària”.

Pel que fa a les comunicacions, la responsable del Govern d’Aragó va considerar que la millora de les infraestructures viàries és una qüestió fonamental i “hem d’intentar millorar-les”, perquè en aquest sentit “d’això depèn que puguem intensificar projectes comuns”. Igualment, però, va destacar que l’estat de les carreteres al llarg del Pirineu i entre els dos territoris no és un impediment per a la circulació de vehicles i visitants. “Hi ha molts aragonesos que vénen a Andorra i no els suposa cap barrera”, va assegurar.