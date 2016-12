La Seu recapta prop de 17.000 euros per a ‘La Marató’ de TV3

El gruix de les activitats organitzades a la Seu d’Urgell que han tingut lloc aquest cap de setmana per recaptar fons per la 25a edició de La Marató de TV3, han obtingut 16.526,61 euros, que aniran destinats a la lluita contra l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Val a dir que encara falta per fer dues activitats solidàries més, que també tenen com a objectiu aconseguir donacions destinades a La Marató de TV3. Concretament aquest divendres, 23 de desembre, a les sis de la tarda tindrà lloc un bingo solidari en anglès, a la sala polivalent del centre cívic El Passeig de la Seu d’Urgell. L’activitat va a càrrec de l’escola Languedor.

La segona activitat en pro de La Marató de TV3 que encara queda per celebrar és el Concert de Reis (el divendres 6 de gener a les sis de la tarda), a càrrec de la Coral Signum, a la catedral de Santa Maria d’Urgell.

En xifres, de la trentena d’activitats en benefici de La Marató de TV3 cal assenyalar la rifa solidària organitzada per la Fundació Sant Hospital, que ha recaptat 8.000 euros; el quinto popular a càrrec de l’Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses, que ha obtingut 3.160 euros, i la festa a La Crem, que ha aconseguit

760 euros. També destaquen el berenar popular de l’Esplai de la Gent Gran, que ha obtingut 473 euros; la venda de llibres, jocs de segona mà i estels a càrrec de l’AMPA La Salle, amb 459,33 euros, i el concert que va oferir la Nova Companyia Instrumental, amb 454,10 euros, entre altres activitats. Entre moltes altres propostes que també han estat organitzades pel teixit associatiu de la Seu d’Urgell amb la finalitat de recaptar diners per a La Marató de TV3 hi ha hagut des d’una batucada fins a una master class de zumba.