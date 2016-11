La Seu se suma al Gran Recapte d’Aliments el cap de setmana

El proper cap de setmana, divendres 25 i dissabte 26 de novembre, arreu de Catalunya tindrà lloc el Gran Recapte d’Aliments, iniciativa que es du a terme a tots el Bancs d’Aliments de Catalunya de forma simultània, i a tots els municipis que s’hi vulguin sumar. A la comarca de l’Alt Urgell, els municipis de la Seu d’Urgell, Organyà i Oliana, com altres indrets del nostre país, se sumen a la iniciativa que, any rere any, s’organitza per tal de nodrir els diferents bancs d’aliments de productes de primera necessitat. Enguany els supermercats Caprabo, PlusFresc, Dis-Seu, Àrea de Guissona, Mercadona i queviures Conxita, ubicats a la Seu d’Urgell; el supermercat Charter a Montferrer, el supermercat Gourmet a Organyà, i els supermercats Condis i l’Àrea de Guissona d’Oliana seran els punts de recollida per totes aquelles persones que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa solidària. També hi col·laboraran diverses escoles de la comarca, fent recollides als seus centres. Els aliments que prioritàriament es demanen són oli, llet, conserves de peix i de verdura i pasta (en especial macarrons), tot i que tots els productes seran benvinguts. També es valorarà l’aportació de productes d’higiene personal i productes d’higiene de la llar.

El Gran Recapte és possible gràcies a la col·laboració desinteressada de milers de persones que dediquen el seu temps, durant un cap de setmana, al projecte Aliments per la Solidaritat.

Les entitats que formen el projecte i organitzadores de la recollida a la Seu i a la comarca fan crida a totes aquelles persones que vulguin col·laborar, prestant unes hores del seu temps durant el proper cap de setmana. Les persones que hi estiguin interessades es poden posar en contacte amb el Consorci d’Atenció a les Persones mitjançant l’adreça de correu recepció@capau.cat o bé a través del telèfon 973 354102.

Representants del projecte Aliments per la Solidaritat fan una crida a la població perquè col·labori en la recollida solidària, tot recordant que “hi ha moltes famílies que necessiten rebre ajut per cobrir una necessitat tan bàsica com és l’alimentació”.