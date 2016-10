La Seu serà aquest cap de setmana l’aparador de la producció ecològica

La Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà aquest cap de setmana, tindrà enguany com a gran objectiu esdevenir l’aparador del sector de la producció ecològica i de proximitat al Pirineu. Per aquest motiu, enguany la fira mil·lenària de la Seu, a més a més de seguir oferint als visitants l’Espai Tast Km 0-Gustum, a càrrec de l’associació de productors Menja’t l’Alt Urgell, i la Mostra culinària, del programa Aliments del territori i tu de la Diputació de Lleida, fa un pas més enllà amb l’organització de la 1a Fira de productes ecològics del Pirineu (PEP). La tinent d’alcalde de Promoció, Mireia Font, va explicar que “davant la manca d’una fira d’aquestes característiques al Pirineu, des de l’Ajuntament iniciem aquesta nova línia emplaçant-la al carrer dels Canonges amb la intenció de dinamitzar aquest carrer i que alhora pugui convertir-se en un nou atractiu per als visitants de la Fira de Sant Ermengol”. Font afegia respecte a la producció ecològica que “és un sector a potenciar perquè els productors agrícoles i ramaders pirinencs tinguin una altra via de futur, i aquesta fira ho vol impulsar”.

En aquesta primera edició de la fira es podran trobar més de vint parades de productors i comercialitzadors de productes ecològics pirinencs. Tots aquests productors i comercialitzadors gaudeixen del segell de certificat ecològic tant del producte que elaboren com del producte que tenen a la venda. A més, la fira també proposa un seguit d’activitats paral·leles, adreçades als visitants, com un taller de feltre amb llana xisqueta, a càrrec de l’Obrador Llana Xisqueta; tastets de pomes d’antes (varietats locals de la Ribagorça), a càrrec de l’Associació Agrocultural d’Amics de l’Observatori de Varietats Ribagorçanes; un taller d’aperitius fets amb productes BIO de proximitat de l’Alt Urgell i Cerdanya, a càrrec de Cerdanya Ecoressort, i tastos i degustacions de vins ecològics, de la mà del restaurant Arbeletxe.