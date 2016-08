La teleatenció domiciliària de la Creu Roja arriba a la xifra rècord de 300 usuaris

La teleatenció domiciliària de la Creu Roja Andorrana ha arribat aquest any a la xifra rècord de 300 usuaris, consolidant-se d'aquesta manera com un servei "imprescindible", segons els responsables, per a les persones que volen romandre a casa seva. Aquest increment es dóna després d'anys d'estabilitat. Precisament aquest dissabte se celebra una sortida per a aquests usuaris, un quinto, al parc Central.

El Servei de Teleatenció Domiciliària de la Creu Roja Andorrana ha arribat a la xifra rècord d'usuaris, 300, un volum que la responsable del servei, Anna Arias, valora molt positivament ja que en els darrers anys s'havia estabilitzat la quantitat d'usuaris i, en canvi, aquest any estan notant una major demanda. Això significa, explica, que les persones valoren que és "un servei imprescindible" per fer-los "la vida més fàcil".

Precisament, la Creu Roja proposa per a aquest dissabte la quarta sortida sociocultural per als usuaris del Servei de Teleatenció Domiciliària i que comptarà amb una participació important, ja que s'espera l'assistència de 70 usuaris del servei més una vintena de persones de les residències El Cedre i Clara Rabassa, sent el volum més important de les que s'han fet aquest any. La proposta és un quinto que tindrà lloc al restaurant del parc Central de la capital.

L'objectiu de la trobada és potenciar que els participants puguin passar "una tarda entretinguda" i que al mateix temps treballin la memòria. De fet, aquesta és una de les propostes que habitualment més agrada a la gent gran.