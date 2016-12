La temporada s’inicia a l’aeroport d’Alguaire el dia 21 de desembre

La temporada d’hivern a l’aeroport de Lleida-Alguaire començarà dimecres que ve amb l’arribada de tres vols provinents del Regne Unit de la mà de l’operador Neilson Thomas Cook, que porta esquiadors britànics a les pistes andorranes. Així ho va anunciar el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, que va matisar que la temporada s’avança uns dies per no coincidir amb el dia de Nadal, que enguany s’escau en diumenge i és quan habitualment operen aquests vols a la plataforma lleidatana. Seran, doncs, dos vols de Thomas Cook i un de Germania, però tots tres Airbus contractats per Neilson. Serà després de les festes de Nadal quan s’hi afegiran els vols de la companyia israeliana Arkia, que també porta esquiadors a les pistes del Pirineu.

Farré va explicar que no hi ha més novetats respecte a l’aeroport i que per tant es preveu que la temporada d’aquest hivern sigui similar a la passada. En aquest sentit, va assenyalar que les negociacions i el treball per sumar noves companyies a l’aeroport de Lleida-Alguaire “hi són sempre, de manera discreta”, ja que afecten companyies que operen amb altres aeroports i la informació només es fa pública quan els acords estan lligats al cent per cent. Així mateix, va apuntar que en l’àmbit industrial s’està treballant “molt intensament” perquè és un dels principals “nínxols” de mercat de la infraestructura. Tot plegat amb l’objectiu que l’aeroport no només rebi reconeixements per la seva arquitectura, com el que recentment li ha concedit el diari britànic The Guardian, que l’ha qualificat d’un dels sis més bonics del món. Els vols d’hivern s’afegeixen a la connexió que hi ha durant tot l’any entre Alguaire i Palma cada cap de setmana de la mà de la companyia Air Nostrum. Farré va fer aquestes declaracions en el tradicional esmorzar de Nadal que ofereix la delegació del Govern a Lleida amb els mitjans de comunicació.