La UHA creu que la guerra de preus s’està acabant i els apuja un 5%

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) consideren que la guerra de preus del sector hoteler ja s’està acabant perquè els preus estan experimentant un increment molt graduat. De fet el president de la UHA, Manel Ara, xifra en un augment del 5% els preus durant aquest exercici 2016. Per contra des de l’altra associació del sector, Autèntics Hotels, la portaveu, Cristina Canut, considera que la guerra de preus continua i que només en dates com les actuals, en què la demanda està assegurada, alguns hotels es permeten incrementar-los. És per això que des d’aquesta associació es lamenta que el ministre de Turisme, Francesc Camp, no estableixi reglaments i regulacions per impedir aquest “abús i competència deslleial”, com considera Autèntics Hotels.

Segons el president de la UHA, els preus s’han incrementat per dues raons, principalment. Per una banda, “perquè el mercat espanyol ha millorat”. I per l’altra, “perquè els hotels ara ja poden invertir més en l’establiment, i això ho repercuteixen en el preu”, va dir Ara. Segons el president de la UHA, la llei d’allotjaments turístics i totes les condicions que indica que han de tenir els hotels “condiciona el preu perquè s’han de fer inversions”. A més Ara explica que molts hotels fan un esforç important per tenir unes bones condicions laborals per a la seva plantilla, i això també repercuteix en més costos per a l’em­presari.

Per contra, des d’Autèntics Hotels consideren que la guerra de preus continua, perquè els hotels “només apugen els preus en temporades com ara el Nadal, en què saben que la demanda està assegurada”, va explicar Cristina Canut, presidenta d’aquest col·lectiu. Canut diu que a l’estiu i la primavera passats continuaven les promocions “i hi ha moments a l’any que venen per sota dels preus de cost alguns hotels i també apartaments”.

Fa un any i mig des de la UHA es va considerar que s’havia de frenar la davallada de preus. Segons Canut, alguns establiments han sortit d’aquesta associació per continuar ells abaixant les tarifes. És per això que des d’Autèntics Hotels creuen que haurà de passar molt de temps perquè els preus siguin més reals.

Autèntics Hotels critica el ministre de Turisme, Francesc Camp, perquè considera que amb la llei d’allotjaments turístics no es regula la qüestió dels preus. Segons Canut hi ha mecanismes que s’apliquen als països veïns per exigir certes mesures de qualitat dels establiments. A parer de la presidenta d’Autèntics Hotels, si s’exigís a la llei més condicions de qualitat, i no només d’equipaments, això repercutiria en la inversió dels establiments i aquests no podrien abaixar tant els preus. Canut posa d’exemple posar una quota de personal fix en la plantilla segons els llits de l’establiment, així com fer una auditoria de qualitat de cada establiment, on l’inspector es converteix en usuari de l’hotel. Això, però, el ministeri va dir que costava molts diners. Segons Canut, a França es fa aquest examen de qualitat “i l’hotel es podria costejar aquesta auditoria”. “El que no pot ser és que hotels de tres estrelles d’algunes parròquies no puguin competir amb els preus d’altres hotels de quatre i cinc estrelles”, va puntualitzar Canut.

Per altra banda, fins al dia 4 de gener, l’ocupació hotelera rondarà entre el 80 i el 90%, segons la UHA. Autèntics Hotels, en canvi, preveuen acabar l’any plens però la primera setmana del 2017 esperen un 70% d’ocupació. Tot i això, el balanç de l’any 2016 és positiu, segons la UHA, que preveu acabar l’exercici amb una mitjana del 56%, cinc punts per sobre que el 2015. Ahir ja es van donar les primeres retencions de trànsit importants.